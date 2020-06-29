Учитель школы получил 9,6 лет тюрьмы за шлепок школьнице

16:41

В Перми преподаватель математики получил 9,6 лет тюрьмы за то, что задел рукой семиклассницу ниже талии, чтобы та села за свою парту и начала писать контрольную работу.

За данное действие 49-летний учитель был признан виновным по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении несовершеннолетнего».

Как сообщает издание «Говорит Москва», учитель проработал в школе 24 года. За все это время за ним никогда не замечали какого-либо неподобающего поведения. Кроме того, за него вступились его коллеги и сами ученики, которые проводили пикеты и писали петиции в поддержку фигуранта.

По данным местной прессы, приговор учитель выслушал спокойно. Он отдал конвоиру свой мобильный телефон и ремень, а затем на математика надели наручники и вывели из зала суда.