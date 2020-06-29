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Учитель школы получил 9,6 лет тюрьмы за шлепок школьнице

16:41 29.06.2020
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская

В Перми преподаватель математики получил 9,6 лет тюрьмы за то, что задел рукой семиклассницу ниже талии, чтобы та села за свою парту и начала писать контрольную работу.

За данное действие 49-летний учитель был признан виновным по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении несовершеннолетнего».

Как сообщает издание «Говорит Москва», учитель проработал в школе 24 года. За все это время за ним никогда не замечали какого-либо неподобающего поведения. Кроме того, за него вступились его коллеги и сами ученики, которые проводили пикеты и писали петиции в поддержку фигуранта.

По данным местной прессы, приговор учитель выслушал спокойно. Он отдал конвоиру свой мобильный телефон и ремень, а затем на математика надели наручники и вывели из зала суда.

Темы: Законотворческая деятельность в России
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Комментарии читателей
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30.06.2020, 00:10
Гость: Путин в курсе этого беспредела?

Это серьезно? С ума сошли?
29.06.2020, 23:09
Гость: жизнь она такая

Пермь вообще-то какой то странный анклав. Там какие-то удивительные события происходят. То воруют дружно, потом дружно каются... Обратить внимание на сотрудников в мундирах. Одним словом провести проверку их деятельности.
А так бы присмотреть за родителями этой девицы. Кто они, почему такая у них оторва...
Если так называемые бизнесмены, то пристрастно проверить их дело. Ну а при нарушении, закон и только закон. Никакие смягчающие вину там болезни, и прочее. Закон и строго по закону.
29.06.2020, 23:01
Гость: Надо было

солдатским ремнем, тогда никто бы не возбудился
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