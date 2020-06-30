Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств

22:28

Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о повышении денежного довольствия сотрудникам силовых ведомств.

В соответствии с распоряжением, с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.

«Расходы, связанные с выплатой денежного довольствия военнослужащим и сотрудникам, производятся в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета», — говорится в постановлении правительства.

В октябре прошлого года оклады силовикам повысили на 4,3%, напоминает РБК.

В прошлом году Минфин России заложил на повышение военных пенсий в 2020–2022 годах 603 млрд руб. В 2021 и 2022 годах на эти цели предполагается направить по 240,4 млрд руб.