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Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств

22:28 30.06.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин

Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о повышении денежного довольствия сотрудникам силовых ведомств.

В соответствии с распоряжением, с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.

«Расходы, связанные с выплатой денежного довольствия военнослужащим и сотрудникам, производятся в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета», — говорится в постановлении правительства.

В октябре прошлого года оклады силовикам повысили на 4,3%, напоминает РБК.

В прошлом году Минфин России заложил на повышение военных пенсий в 2020–2022 годах 603 млрд руб. В 2021 и 2022 годах на эти цели предполагается направить по 240,4 млрд руб.

Темы: Правоохранительные органы в России, Правительство России
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Комментарии читателей
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01.07.2020, 01:51
Гость: Хочу голосовать!

Дайте я за это проголосую!
01.07.2020, 01:43
Гость: Испанская народная пословица

На штыки можно опираться, но сидеть на них нельзя.
01.07.2020, 01:20
Гость: М.В.Ломоносов

"Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит".
Давай снова в третий класс начальной школы.
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