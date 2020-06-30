]]>
]]>
Главная В России Новости

Путин и Лукашенко открыли мемориал советскому солдату во Ржеве

16:34 30.06.2020

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал советскому солдату во Ржеве. Они возложили цветы к пьедесталу монумента. Также состоялась минута молчания в память солдат, погибших в сражениях подо Ржевом в 1942–1943 годах.

Увековечить память советских воинов к 75-летию Победы попросили ветераны Великой Отечественной войны. С этой просьбой они обратились в комитет Союзного государства и поисковиков Российского военно-исторического общества, сообщает "Коммерсант".

«Ржевский мемориал — еще один символ нашей общей памяти, символ преклонения перед великим и самоотверженным подвигом солдата-героя, солдата-освободителя, солдата-победителя, солдата, который спас Европу и весь мир от нацизма. Время не властно над этим подвигом, и он никогда не должен, не может быть забыт, и уж тем более, затерт, замазан ложью и фальсификациями. Мы такого не допустим»,— сказал Путин на открытии мемориала.

Александр Лукашенко заявил о единстве России и Белоруссии в стремлении защитить правду о победе в Великой Отечественной войне. «Открытие этого мемориала, торжества в российской столице, митинг-реквием в Брестской крепости, парад 9 мая в Минске еще раз показывают, что это наши общие победа, память и слава, которые мы и впредь будем свято хранить. Это и есть реальная связь времен и поколений»,— сказал он.

Фото: Стоп-кадр из видео

Темы: Память о Великой Отечественной войне, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
30.06.2020, 21:34
Гость: Памятник,

конечно, нужен, также, как памятник на месте окружения под Вязьмой, памятник солдатам 2-й ударной армии.
30.06.2020, 21:30
Гость: Это все немцы,

точно они.
30.06.2020, 21:17
Гость: яварв

если повернуть диффузор то пробоины слева снизу там и рванул ук и если края вмяты и под нужным углом то то бук по версии Алмаз Антея
Все комментарии (19)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации