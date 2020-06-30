Путин и Лукашенко открыли мемориал советскому солдату во Ржеве

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал советскому солдату во Ржеве. Они возложили цветы к пьедесталу монумента. Также состоялась минута молчания в память солдат, погибших в сражениях подо Ржевом в 1942–1943 годах.

Увековечить память советских воинов к 75-летию Победы попросили ветераны Великой Отечественной войны. С этой просьбой они обратились в комитет Союзного государства и поисковиков Российского военно-исторического общества, сообщает "Коммерсант".

«Ржевский мемориал — еще один символ нашей общей памяти, символ преклонения перед великим и самоотверженным подвигом солдата-героя, солдата-освободителя, солдата-победителя, солдата, который спас Европу и весь мир от нацизма. Время не властно над этим подвигом, и он никогда не должен, не может быть забыт, и уж тем более, затерт, замазан ложью и фальсификациями. Мы такого не допустим»,— сказал Путин на открытии мемориала.

Александр Лукашенко заявил о единстве России и Белоруссии в стремлении защитить правду о победе в Великой Отечественной войне. «Открытие этого мемориала, торжества в российской столице, митинг-реквием в Брестской крепости, парад 9 мая в Минске еще раз показывают, что это наши общие победа, память и слава, которые мы и впредь будем свято хранить. Это и есть реальная связь времен и поколений»,— сказал он.

Фото: Стоп-кадр из видео