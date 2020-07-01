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Алена Булгакова, исполнительный директор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг»: Электронное голосование - это удобный для граждан формат

15:40 1.07.2020

В Москве и Нижнем Новгороде завершено дистанционное голосование по поправкам в Конституцию 

Фото с сайта mos.ru

Больше миллиона человек поддержали новый формат и онлайн выразили свое отношение к поправкам. Явка при этом, по предварительным данным, составила 93%. Столь высокий результат, по мнению экспертов, свидетельствует о высоком уровне доверия граждан к технологическому варианту волеизъявления, а четко организованное общественное наблюдение позволяет сделать эту процедуру максимально прозрачной.

«Явка на онлайн-голосование в 93% доказывает, что электронное голосование - это удобный для граждан формат, - считает исполнительный директор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алена Булгакова. - Это внушительная цифра: больше миллиона человек проявили интерес к данной процедуре».

По словам эксперта, также не стоит забывать, что возможность голосовать онлайн была только жителей Москвы и Нижегородской области, другие же субъекты РФ не имели такой возможности, поэтому, безусловно, новый формат позволит привлечь граждан к голосованию и участию в делах государства, участию в управлении.

«С точки зрения доступности нельзя не отметить, что здесь тоже были применены комплексные меры по обеспечению и эффективности работы системы, потому что были предусмотрены все возможные нюансы и тонкости, - рассказывает Алена Булгакова. – Например, возьмём процедуры расшифровки ключа к протоколу по результату. Естественно процедура предусматривает разбирательство и прозрачность данного ключа между участниками процесса. Это на сегодня крайне важно, общественное наблюдение так или иначе представляет собой достаточно серьёзную платформу по гражданской активности, и в принципе эта процедура достаточно оптимизирована».

Напомним, при проведении онлайн-голосования анонимные результаты голосования зашифровывают и сохраняют в базе данных. Шифрование результатов голосования проходит с использованием специального ключа, загруженного в базу данных. Расшифровать результаты с помощью ключа шифрования никак нельзя - для этого понадобится другой специальный ключ, который был разделен на части еще до начала голосования. За каждую из пяти частей ключа отвечает отдельный человек.
 

Темы: Конституция РФ
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Комментарии читателей
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01.07.2020, 22:12
Гость: Электронное голосование

нарушение прав граждан.
01.07.2020, 18:51
Гость: Ёжкин Кот

Программисты заранее могли понаставить в кодах программы голосования жучков по обхождению всех этих ключей для "тех, кому надо", и никто этого не проверит и не узнает. Всё это в их руках.
01.07.2020, 17:39
Гость: Гость

Глупость говорит эта гражданка. Любую электронку можно элементарно хакнуть и исправить любые данные)).
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