Большинство россиян поддержали поправки в Конституции

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Большинство россиян поддержали внесение поправок в Конституцию РФ, сообщает РИА Новости.

По итогам обработки 99,9% протоколов за поправки проголосовало 77,93% россиян. Против проголосовали 21,26% избирателей.

Отмечается, что в некоторых регионах уже подсчитали сто процентов протоколов. Везде большинство проголосовавших россиян поддержали поправки.

Как ранее озвучила глава ЦИК Элла Памфилова, по предварительным данным, явка на голосовании по поправкам в Конституцию составила 64,99%.