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Большинство россиян поддержали поправки в Конституции

07:34 2.07.2020
Конституция РФ
Коллаж © KM.RU

Большинство россиян поддержали внесение поправок в Конституцию РФ, сообщает РИА Новости.

По итогам обработки 99,9% протоколов за поправки проголосовало 77,93% россиян. Против проголосовали 21,26% избирателей.

Отмечается, что в некоторых регионах уже подсчитали сто процентов протоколов. Везде большинство проголосовавших россиян поддержали поправки.

Как ранее озвучила глава ЦИК Элла Памфилова, по предварительным данным, явка на голосовании по поправкам в Конституцию составила 64,99%.

Темы: Конституция РФ
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Комментарии читателей
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02.07.2020, 12:47
Гость: В России

одна национальность достойна уважения - ненцы.
02.07.2020, 12:41
Гость: Круг общения:

ротенберги, клишас, терешкова, соловьев, киселев, золотов, шойгу, гундяев...?
02.07.2020, 12:35
Гость: И вы

называете это жизнью?
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