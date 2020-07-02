Серебренников заявил об отсутствии денег на возмещение ущерба Минкультуры

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Российский режиссер Кирилл Серебренников заявил о невозможности выплатить 129 миллионов рублей компенсации по делу о мошенничестве в «Седьмой студии». По словам художественного руководителя «Гоголь-центра», у него нет таких средств.

В интервью американскому изданию The Hollywood Reporter, Серебренников подчеркнул, что он «не вор и не мошенник». При этом он убежден, что позднее его оправдают, однако займет это не мало времени.

«Я живу в Москве. Я могу уехать из Москвы в любое место в РФ, но я не могу покинуть страну, пока я не выплачу большую сумму Минкультуры, которой у меня точно нет», — сказал Серебренников. Худрук добавил, что ему пишут люди со всего мира и сообщают, что начали копить деньги, чтобы помочь режиссеру «откупиться».

Режиссер отметил, что «тюрьма не лучший вариант», но он был готов к любому сценарию развития событий. «Мне казалось очевидным, что они хотят крови. Они хотели сделать меня виновным во всем», — пояснил он.

Кирилла Серебренникова приговорили 26 июня к трем годам лишения свободы условно по делу «Седьмой студии». Суд также назначил ему штраф 800 тысяч рублей и обязал режиссера и двух других фигурантов дела — Юрия Итина и Алексея Малобродского — выплатить Минкультуры почти 129 миллионов рублей. Так в ведомстве оценили ущерб по делу «Седьмой студии». Имущество фигурантов дела суд оставил под арестом до уплаты штрафа.