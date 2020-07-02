Единственным «протестным» регионом по итогам голосования стал НАО

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ЦИК обработал 100% протоколов участковых избирательных комиссий. Внесение изменений в Конституцию РФ поддержали 77,92%, против — 21,27%. Явка на общероссийском голосовании составила 67,97%.

Ненецкий автономный округ (НАО) стал единственным субъектом РФ, более половины жителей которого выступили против внесения поправок в основной закон страны. Из более чем 20 тыс. человек, принявших участие в голосовании, против внесения изменений в высказались 54,57%, за – 44,42%.

По мнению главы СПЧ Валерия Фадеева, протестное голосование может быть связано с нежеланием жителей присоединяться к Архангельской области, пишет издание "Подъем".

В середине мая власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявили о намерении запустить процесс объединения регионов, что вызвало в НАО серьезные протесты жителей. В конце мая тема референдума объединеии была закрыта.

Наибольшую поддержку поправки в Конституцию получили в Чечне - за них высказались 97,92%, против - 1,94% жителей. Более 90% участников голосования выразили одобрение поправкам в основной закон также в Туве (за — 96,79%, против — 2,99%) и в Крыму (за — 90,07%, против — 9,08%).