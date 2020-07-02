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Единственным «протестным» регионом по итогам голосования стал НАО

12:34 2.07.2020
Фото с сайта absoluttv.ru

ЦИК обработал 100% протоколов участковых избирательных комиссий. Внесение изменений в Конституцию РФ поддержали 77,92%, против — 21,27%. Явка на общероссийском голосовании составила 67,97%.

Ненецкий автономный округ (НАО) стал единственным субъектом РФ, более половины жителей которого выступили против внесения поправок в основной закон страны. Из более чем 20 тыс. человек, принявших участие в голосовании, против внесения изменений в  высказались 54,57%, за – 44,42%. 

По мнению главы СПЧ Валерия Фадеева, протестное голосование может быть связано с нежеланием жителей присоединяться к Архангельской области, пишет издание "Подъем". 

В середине мая власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявили о намерении запустить процесс объединения регионов, что вызвало в НАО серьезные протесты жителей. В конце мая тема референдума объединеии была закрыта.

Наибольшую поддержку поправки в Конституцию получили в Чечне - за них высказались 97,92%, против - 1,94% жителей. Более 90% участников голосования выразили одобрение поправкам в основной закон также в Туве (за — 96,79%, против — 2,99%) и в Крыму (за — 90,07%, против — 9,08%).

Темы: Конституция РФ, Центризбирком
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Комментарии читателей
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02.07.2020, 20:19
Гость: P (...по демократии бисером)))

1.
Верно... краткость не только сестра таланта, но и путь к сердцам... эхм... масс (если они не избранные... ритуальные жертвы и их сердца уже не вырвали у вершины финансовой пирамиды смерти ... (((
Короче, пока не появился повсеместно Человек Этический, индуцирующий альтруистические моральные принципы из себя в социум, как универсальный клей... - социальная организация так или иначе всегда будет диктатурой с социальной иерархией при более менее организованной верхушке, навязывающей свою волю всему остальному социальному... эхм... телу (государство аппарат насилия).
С точки зрения эволюционной антропологии, существует всего два вида диктатуры, исходя из индивидуальной/личностной психологической самоорганизации и соответственно с её массовой проекцией в общественное сознание : Диктатура Жадности (эгоистичный индивидуализм, индивидуальное обособление в физический комфорт, тупиковую норку/могилу с накоплением барахла и властью рулить стадом) и Диктатура Совести ( рождение Человеческой Личности не через обособление в индивидуализм доминантного животного в смертельной борьбе за право воспроизведение индивидуального генома, а через само-открытие... - эволюционно вытянутого развивающимся абстрактным мышлением осознания тождественности личного "Я" по оси совести в неразрывной связи с семьёй, племенем, нацией, планетой, галактикой ... ... ...
02.07.2020, 20:13
Гость: P

2.
Люди критически нуждаются в помощи, чтобы сделать правильный выбор... т.е. в простой и понятной интерпретации законов Вселенной ... ... ...
Всё просто, если не вдаваться в чертовы детали ...)))))))))))))))))))))))

PS При трезвом, рациональном взгляде (... вследствие эволюции интеллекта и абстрактной мысли)))) можно обнаружить, что в самом деле в середине каждого человека потенциально заложен с начала всех времён "мировой абсолют" - Совесть, который чувственно воспринимается как Любовь... понимание этого... будет определять суть Второго (?) Этического Пришествия Универсального Нового Человека ... ... ...
02.07.2020, 19:29
Гость: P

"Если кое-где порой у нас..." жить как мы велим не хочут... сурков, кириенко, памфилова, греф, чубайс... проведут с ними незримый бой и... пойди попробуй проверь, как они тебя погрузили в ...эхм... демократию ...)))...
Раздвоение общественного сознания на демократов и республиканцев, национал-патриотов и транснационал-либералов... суть не народной демократии, желающей иногда не только "хлеба и зрелищ ", но социальной справедливости и гуманизма, а в самом деле это проявление шизофрении власти, если не сознательной лжи и жуликоватого разводилова от аферистов работающих на доверии... ...)))...
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