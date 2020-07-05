Глава Калмыкии предложил внести изменения в Конституцию республики

21:08

Глава Калмыкии Бату Хасиков предложил внести изменения в Степное Уложение (конституцию) республики после вступления в силу поправок к Конституции РФ.

Хасиков в своем видеообращении предложил внести изменения в принятое 5 апреля 1994 года Степное Уложение, назвав документ наследием 1990-х годов.

"Утвержденные же поправки в Конституцию Российской Федерации, в том числе и об организации публичной власти, потребуют системных изменений на региональном уровне… С учетом сказанного полагаю необходимым создание Совета по законодательству Республики Калмыкия, цель которого - подготовить изменения в конституцию нашей республики", -приводит его слова РИА Новости.

Глава региона поздравил жителей Калмыкии с Днем республики и 100-летием автономии, которые отмечаются в воскресенье. Он призвал чтить героев Калмыкии и предложил вернуть проспекту Остапа Бендера имя полного георгиевского кавалера Петра Анацкого, погибшего в 1918 году.