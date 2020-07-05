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Глава Калмыкии предложил внести изменения в Конституцию республики

21:08 5.07.2020
Стоп-кадр из видео

Глава Калмыкии Бату Хасиков предложил внести изменения в Степное Уложение (конституцию) республики после вступления в силу поправок к Конституции РФ.

Хасиков в своем видеообращении предложил внести изменения в принятое 5 апреля 1994 года Степное Уложение, назвав документ наследием 1990-х годов.

"Утвержденные же поправки в Конституцию Российской Федерации, в том числе и об организации публичной власти, потребуют системных изменений на региональном уровне… С учетом сказанного полагаю необходимым создание Совета по законодательству Республики Калмыкия, цель которого - подготовить изменения в конституцию нашей республики", -приводит его слова РИА Новости.

Глава региона поздравил жителей Калмыкии с Днем республики и 100-летием автономии, которые отмечаются в воскресенье. Он призвал чтить героев Калмыкии и предложил вернуть проспекту Остапа Бендера имя полного георгиевского кавалера Петра Анацкого, погибшего в 1918 году.

Темы: Конституция РФ, Республика Калмыкия
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Комментарии читателей
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06.07.2020, 01:15
Гость: Патриот Золотой Орды

Срочно нужен чингизид.
06.07.2020, 00:35
Гость: Мдя-я-я...

Вован-де-Морт с пацанами совсем не просчитал последствий своих "поправочек".
Теперь каждый удельный "царёк" начнет "собачить" свои "канстетуцыи", как захочет его левая нога.
Имея Вована в виду, как захочет.
Дела-а...
05.07.2020, 22:44
Гость: Жека

Приглашайте в этот Совет. Все напишу - и Степное Уложение и Пустынные Совести и Священные Лесостепи и Неизбывную Тундру. Квартира от региона в собственность, автомобиль бизнес-класса, сопровождение ДПС, курортно-санаторное лечение, госдача, РАЗ!
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