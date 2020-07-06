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Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

12:45 6.07.2020
Светлана Прокопьева у Псковского облсуда
Фото из личного архива

Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Пскове в понедельник признал журналистку Светлану Прокопьеву виновной в оправдании терроризма, сообщает "Интерфакс".

Как пишет агентство, суд постановил признать журналистку виновной по части 2 статьи 205.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей.

Гособвинитель ранее просил суд приговорить журналистку к шести годам колонии общего режима и четырехлетнему запрету на занятие профессиональной деятельностью. Он назвал ее преступление полностью доказанным.

По словам Прокопьевой, она намерена обжаловать приговор.

В ноябре 2018 года в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в Пскове вышла программа Прокопьевой, где она анализировала теракт, совершенный на территории страны, и высказала свое мнение о действиях террориста. По мнению следствия, в своей программе она допустила оправдание терроризма. 20 сентября 2019 года следствие предъявило ей обвинение.

В марте 2020 года расследование дела было завершено, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение. В середине июня дело начали рассматривать в суде.

Темы: Резонансные судебные процессы в России, СМИ в мире, СМИ и журналистика
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Комментарии читателей
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06.07.2020, 16:28
Гость: gvozd

совок продолжается - попрежнему человеку Запрещено иметь свое мнение и свободно его высказывать.
позороное решение и прямое нарушение преловутой конституции кстати.
06.07.2020, 15:55
Гость: Уверен в одном

Когда коммунисты вернутся к власти, её именем назовут улицы.
06.07.2020, 15:29
Гость: майк

Вот логически, если журналистика не будет выстраивать диалог, она превратится в исполнительную власть? но у нас уже она есть
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