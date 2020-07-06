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Центробанк разрешит страховщикам поднять тарифы ОСАГО на 10%

14:49 6.07.2020
© KM.RU
© KM.RU

ЦБ предложил расширить границы стоимости полисов ОСАГО. Согласно проекту регулятора, тарифный коридор, в который должна укладываться цена обязательной страховки, расширится в среднем на 10% вверх и вниз.

По словам, зампреда Центробанка Владимира Чистюхина, инициатива дополнит поправки в закон об ОСАГО, которые касаются второго этапа индивидуализации тарифов и вступают в силу уже 24 августа 2020 года. К этому же сроку страховщикам планируют позволить применяь новый тарифный коридор.

«Приведу конкретные цифры: если сегодня минимальное значение базовой ставки равно 2746 руб., а максимальное — 4942 рубля, то по новым правилам по этой группе минимальная базовая ставка будет 2471 рубль и максимальная ставка — 5436 рублей», — пояснил Чистюхин.

В ЦБ отметили, что по легковушкам юрлиц коридор расширится на 20%, а по машинам такси — на 30%. По словам Чистюхина, инициатива позволит устанавливать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий тариф — тем, кто часто попадает в ДТП и нарушает ПДД.

При этом в регуляторе убеждены, расширение тарифного коридора не повлечет за собой стремительный рост стоимости полисов ОСАГО или пересмотр уже действующих страховок. Как подчеркнул зампред ЦБ, изменения будут «точечные», передает РБК.

С 2019 года в России для расчета стоимости ОСАГО используется тарифный коридор, установленный Центробанком. Страховщики могут внутри этого коридора выбирать базовую ставку на свое усмотрение.

Темы: Страхование и страховые компании в России, Экономика и финансы, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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06.07.2020, 21:46
Гость: ага

"А у нас паразиты лютуют, На крови пролетарской шикуют, Пилят, рубят, строгают, шинкуют, Хоть святых выноси." Дань в любых формах должна изыматься с оккупированных территорий и перекачиваться в метрополию. А исполнительные органы власти в виде ДПС бдительно будут выявлять не плательщиков дани частным карманным страховым фирмам по сбору "рогов и копыт" с народа.
06.07.2020, 21:02
Гость: чинделе

А у "партнёров" из-за вируса наоборот снижают платёжки, или вообще отменяют.
06.07.2020, 16:37
Гость: Skeptik

Обалдеть!
Иностранная контора жуликов и воров распорядается как дома!
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