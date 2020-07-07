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В Москве задержали советника главы Роскосмоса по делу о госизмене

10:49 7.07.2020
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org

Силовики во вторник задержали советника главы Роскосмоса, экс-корреспондента «Ведомостей» и «Коммерсанта» 30-летнего Ивана Сафронова. В ведомстве отметили, что он задержан по подозрению в госизмене, передает РИА Новости.

При этом в Роскомосе добавляют, что задержание не касается работы Сафронова в госкорпорации.

Позднее в ФСБ сообщили, что Сафронов собирал и передавал представителю спецслужбы одной из стран НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие гостайну.

Иван Сафронов стал советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина порядка двух месяцев назад. В ведомстве Сафронов курировал ряд спецпрограмм, а также выстраивал информационную политику вокруг госкорпорации и входящих в него предприятий.

До назначения в Роскосмос Сафронов работал в «Коммерсанте», оттуда он был уволен после скандальной публикации. Журналист написал статью о грядущей отставке председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с последующим назначением на этот пост Сергея Нарышкина, возглавляющего Службу внешней разведки. Иван Сафроновотказывался называть конкретных лиц, предоставивших ему эти сведения, после чего был уволен из издания.

В материал внесены дополнения в 12:35 мск

Темы: Отставки и назначения в российской политике, Расследования в России, Роскосмос
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Комментарии читателей
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07.07.2020, 14:33
Гость: бп-320

А там хоть ОДИН инженер есть ?
07.07.2020, 14:10
Гость: Путник

Может его специально взяли, чтобы дезу толкать. Старый ходатайство, но надежный
07.07.2020, 14:08
Гость: 123

Ух,ты!Очередного юриста, экономиста или журналиста от науки и техники прихватили. А то с Роскосмосом одни непонятки - прогресс остановлен давно, спецы-технари и подавно там не нужны
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