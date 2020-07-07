В Москве задержали советника главы Роскосмоса по делу о госизмене

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Силовики во вторник задержали советника главы Роскосмоса, экс-корреспондента «Ведомостей» и «Коммерсанта» 30-летнего Ивана Сафронова. В ведомстве отметили, что он задержан по подозрению в госизмене, передает РИА Новости.

При этом в Роскомосе добавляют, что задержание не касается работы Сафронова в госкорпорации.

Позднее в ФСБ сообщили, что Сафронов собирал и передавал представителю спецслужбы одной из стран НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие гостайну.

Иван Сафронов стал советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина порядка двух месяцев назад. В ведомстве Сафронов курировал ряд спецпрограмм, а также выстраивал информационную политику вокруг госкорпорации и входящих в него предприятий.

До назначения в Роскосмос Сафронов работал в «Коммерсанте», оттуда он был уволен после скандальной публикации. Журналист написал статью о грядущей отставке председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с последующим назначением на этот пост Сергея Нарышкина, возглавляющего Службу внешней разведки. Иван Сафроновотказывался называть конкретных лиц, предоставивших ему эти сведения, после чего был уволен из издания.

В материал внесены дополнения в 12:35 мск