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«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива

13:48 8.07.2020
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube

Компания «Норильский никель» будет оспаривать размер вреда, причиненного окружающей среде в результате ЧП на ТЭЦ-3 в Норильске. При этом в организации подтвердили, что ликвидируют последствия за свой счет.

«Расчеты вреда, причиненного водным объектам и почве, выполненные Енисейским межрегиональным управлением Росприроднадзора, основаны на принципах, которые привели к искажению результатов и нуждаются в корректировке»,— пояснили в пресс-службе.

В компании добавили, что в подсчетах был применен максимальный коэффициент 5, учитывающий длительность негативного воздействия загрязняющих веществ на водный объект при непринятии мер по его ликвидации (Кдл). Однако, «согласно сложившейся практике», Кдл носит штрафной характер и применяется при непринятии или при длительном непринятии мер по ликвидации загрязнения.

Также в «Норильском никеле» отметили, что неверно была определена и масса нефтепродуктов, попавшая в воду, поскольку их количество в водотопливной смеси, загрязненном грунте и сорбенте, собранных в районе ЧП, рассчитаны до окончания работ по сбору нефтепродуктов на территории ТЭЦ-3. При этом компания заявила о готовности возместить причиненный природе вред в полном объеме.

В Минприроды уже отреагировали на заявление «Норникеля». По словам главы ведомста Дмитрия Кобылкина, ущерб природе и ликвидация последствий аварии — два несопоставимых понятия.

«Если компания готова доказать в суде, что она невиновна, у нее есть такое право», — заявил Кобылкин. Министр добавил, что ласти видели последствия аварии и зафиксировали нанесенный природе вред.

Темы: «Норильский никель»
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Комментарии читателей
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08.07.2020, 19:48
Гость: гнус

Эти "россияне",живущие "за бугром" и только "шинкующие" "бабло" в России,друзья и партнеры "обнулённого",поэтому изначально не надо было испытывать иллюзий.Оне никогда НЕ ПОСТРАДАЮТ,а земля российская ,в очередной раз будет загажена и умервшлена.Временьщеки,что в палатах,что в "норникелях".
08.07.2020, 15:52
Гость: Макар

Торг начался...
08.07.2020, 14:40
Гость: Разве это вред,

вот помню рвануло в Чернобыле, вот это был вред.
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