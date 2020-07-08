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Более трети мигрантов в России потеряли работу из-за коронавируса

11:30 8.07.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин

Трудовые мигранты оказались в наиболее уязвимом положении из-за эпидемии COVID-19. Как пишут «Ведомости», свыше трети приезжих остались в это время без работы, говорится в итогах опроса Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

Примерно половина респондентов (51%) заявила, что потеряла все источники дохода. Своего места работы лишились 40% опрошенных. Если учесть неоплачиваемый отпуск, доля увеличится до 75%. Не изменился или напротив вырос доход у 19% трудовых мигрантов.

За время нахождения в РФ некоторые приезжие смогли накопить сбережения. Как выяснили социологи, 10% опрошенных по России имели достаточную подушку безопасности, чтобы пережить трехмесячный карантин. В стране сбережения имелись у 42% опрошенных, а в Москве — у 38% респондентов, но в большинстве случаев накопленного хватало не на долгое время.

В соцопросе РАНХиГС также приняли участие россияне. Согласно исследованию, для них последствия пандемии коронавируса оказалась значительно менее серьезными. О потере работызаявили 23% респондентов, а о потере всех источников дохода — 27%.

Темы: Коронавирус, Рынок труда и безработица в России
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Комментарии читателей
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08.07.2020, 16:16
Гость: кадет

Более трети мигрантов в России потеряли работу из-за коронавируса.
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Похоже сегодняшнюю власть крипто-троцкистов и псевдо-либералов совсем не интересует сколько наших людей потеряли работу
08.07.2020, 16:04
Гость: Петр

А про русских давно уже никто не вспоминает. Ни про тех, которые вымирают в России, ни про тех, кто живет за пределами своей Родины. Это уже не принято - вспоминать про народ, предназначенный для уничтожения.
08.07.2020, 15:13
Гость: Сердечник

в аул обратно не по чину, это же далеко за мкадом...
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