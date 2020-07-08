Более трети мигрантов в России потеряли работу из-за коронавируса.

11:30

Трудовые мигранты оказались в наиболее уязвимом положении из-за эпидемии COVID-19. Как пишут «Ведомости», свыше трети приезжих остались в это время без работы, говорится в итогах опроса Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

Примерно половина респондентов (51%) заявила, что потеряла все источники дохода. Своего места работы лишились 40% опрошенных. Если учесть неоплачиваемый отпуск, доля увеличится до 75%. Не изменился или напротив вырос доход у 19% трудовых мигрантов.

За время нахождения в РФ некоторые приезжие смогли накопить сбережения. Как выяснили социологи, 10% опрошенных по России имели достаточную подушку безопасности, чтобы пережить трехмесячный карантин. В стране сбережения имелись у 42% опрошенных, а в Москве — у 38% респондентов, но в большинстве случаев накопленного хватало не на долгое время.

В соцопросе РАНХиГС также приняли участие россияне. Согласно исследованию, для них последствия пандемии коронавируса оказалась значительно менее серьезными. О потере работызаявили 23% респондентов, а о потере всех источников дохода — 27%.