Арест Фургала — давление на оппозицию, закручивание гаек, постпоправочные репрессии?

15:48

9 июля в Хабаровском крае был задержан губернатор Сергей Фургал, который, как считает следствие, являлся организатором покушения на убийство ряда предпринимателей

В задержании участвовали сотрудники СКР и ФСБ России. Глава региона был доставлен в Москву для совершения следственных действий. Гособвинение будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде ареста.

— По данным следствия Фургал является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004—2005 годах. Кроме Фургала арестованы четверо активных участников организованной преступной группы, которым уже предъявлены обвинения. Сергей Фургал также проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям, — уточняет пресс-служба СК.

По данным РБК, речь идет о якобы организацией Фургалом убийств своих деловых партнеров Олега Булатова и Евгения Зори. Губернатор Хабаровского края стал фигурантом уголовного дела на основании показаний другого делового партнера Фургала, экс-совладельца завода «Амурсталь» Николая Мистрюкова, который находится под арестом в Лефортово с 2019 года.

Отметим, что супруга Фургала обладает долей предприятия и находится в конфликте с новыми владельцами «Амурстали». В 2020 году 75% акций завода получил московский бизнесмен Павел Бальский, который выкупил 25% акций компании у Мистрюкова, оставшиеся 25% принадлежат супруге Фургала Ларисе Стародубовой.

Мы попытались разобраться, может ли преследование Сергея Фургала быть связано с его политической деятельностью.

Своим мнением насчет ареста однопартийца поделился депутат Государсвенной думы Антон Морозов.

— Я знаком с Сергеем Фургалом много лет. Знаю, что все кандидаты от ЛДПР во время согласования проходят довольно серьезные проверки в правоохранительных органах, — отмечает Морозов. — Конечно, вызывает удивление, когда по какому-то навету он был сразу арестован. Кто-то написал донос и следственные органы сразу этому доносу поверили и этапировали Сергея в Москву.

Надеемся, 1937 год не вернется и все эти недоразумения будут сняты. Совершенно очевидно, что Сергею Ивановичу сейчас уже не может быть предъявлено никаких разумных обвинений. Все, что было сделано, требует серьезной проверки и очень похоже на оговор.

— Сергею Фургалу вменяют действия, совершенные в 2004—2005 годах, уже 15 лет назад. Вам не кажется странным, что за это время ничего не было расследовано?

— Очень странно, что это произошло сейчас, через 15 лет. Насколько я понимаю, обвинение будет строиться на довольно косвенных уликах, показаниях некоего человека, который что-то видел, что-то слышал. Очень хочется верить, что следственные органы займут взвешенную позицию и не станут сжать человека не за что.

— Сергей Иванович был популярным политиком в Хабаровском крае. Связываете ли вы его арест с попыткой давления на системную оппозицию?

— Я этого не исключаю. К сожалению, на местах зачастую бывают перегибы и власть использует правоохранительные органы, чтобы каким-то образом надавить на представителей оппозиционных партий. Мы с таким много раз сталкивались. Надеемся, что в этот раз этого не произойдет, поскольку губернатор Фургал действительно очень популярен.

Там прошли выборы, на которых ЛДПР подтвердила свою популярность у народа. Подсекать команду ЛДПР в Хабаровском крае, если это действительно произошло по политическим мотивам, совершенно неприемлемо.

— Сам Сергей Фургал в разговорах не упоминал о возможном давлении со стороны властей?

— Когда мы с Сергеем Ивановичем общались, он был настроен на конструктив в отношениях со всеми политическими партиями, властями. Он был настроен на взаимодействие с Москвой. Очень много было проектов по развитию Хабаровского края. Не хочется говорить об этом в прошедшем времени.

— Давление на оппозиционного губернатора, например, со стороны правящей партии было?

— Я бы не сказал, что давление. Была определенная конкуренция. Все привыкли, что губернатором становятся представители одной партии, а тут губернатором стал представитель другой партии. Это явилось следствием того, что люди устали от доминирования одной партии и захотели перемен.

Руководитель Центра репутационных технологий, специалист по Дальнему Востоку Сергей Гребнюк среди причин ареста губернатора Хабаровского края видит его нежелание играть по общепринятым правилам и идти на компромиссы.

— Какие политические процессы могли повлиять на решение об аресте Сергея Фургала?

— Если говорить о триггерах, которые запустили механизм преследования губернатора, то они находятся в политической плоскости и связаны с недоговороспособностью главы Хабаровского края и неготовностью играть по правилам, утвержденным системой.

Рассматривая в динамике происходящее в регионе, становится заметно, что шаг за шагом все рычаги власти переходили в руки ЛДПР, представители которой консолидировались вокруг Фургала.

Вместо того, чтобы играть роль случайного губернатора, который был избран волей судьбы на протестной волне, он попытался укрепиться на территории. Все это, на мой взгляд, и спровоцировало поиск в активах обвинений, в которых мог быть замешан Сергей Фургал.

Если смотреть, как развивалось дело, то бизнес-партнер Фургала Николай Мистрюков был арестован около полугода назад. Текущие аресты Фургала и нескольких человек из его близкого окружения, в принципе, связаны с делом Мистрюкова — следствие отрабатывало эту ниточку достаточно давно. Санкцию на арест, видимо, получили только тогда, когда завершился политический цикл.

— Насколько Сергей Фургал был популярен в регионе?

— Если говорить об оценках популярности, на мой взгляд, он был достаточно популярен. Он был самым популярным политиком на территории Хабаровского края, но это не столько заслуга Фургала, сколько проблема всей системы — на территории региона нет харизматичных политиков. В Хабаровском крае дефицит публичных политиков.

— Какими были отношения Фургала с местными элитами и представителями бизнеса?

— С представителями других кланов у него были натянутые отношения. Сам по себе он типичный автократ. Он никогда особо не заморачивался процессом выстраивания каких-то договоренностей, привыкнув решать все самостоятельно и в свою пользу. Это видно и по результатам выборов в Законодательную думу, когда его правительством были проигнорированы все политические договоренности. Были попытки оказывать давление через подконтрольные СМИ на мэра Хабаровска, на представителей других кланов — «Единую Россию».

Если говорить о столкновении интересах бизнеса, то не так давно в СМИ муссировался скандал, связанный с заводом «Амурсталь», доля в котором есть у супруги губернатора. В последнее время в медиаполе продолжались столкновения новых собственников завода и семьи Фургала. Выпады Фургалов были направлены на дискредитацию нового руководства предприятия.

— Результаты голосования по поправкам к Конституции в регионе и посредственное участие Сергея Фургала в агитации могло существенно повлиять на решение об аресте?

— Голосование по поправкам никак не связаны с действиями силовиков. Единственное, на что могло повлиять голосование, на отсрочку проведения всей этой операции. Вряд ли такой сценарий был бы реализован до окончания голосования.

— Какие изменения ждут исполнительную и законодательную власть после ареста Сергея Фургала?

— Все зависит от того, кто будет назначен врио губернатора. То что будет ослабляться влияние ЛДПР и клана Фургалов на политику Хабаровского края — безусловно. Вопрос лишь в том, в какой срок и какими методами это будет сделано. Если Фургала отправят в отставку в связи с утратой доверия, то начнется процесс переформатирования правительства под нового врио.

Однако Законодательную думу так быстро не перезагрузить, потому что это орган избранный и абсолютное большинство принадлежит ЛДПР. Переформатирование краевой думы возможно в следующем избирательном цикле, я не думаю, что дума согласиться распуститься.

— Назначенному вместо Фургала врио главы Хабаровского нужно будет участвовать в выборах в сентябре?

— Врио назначается президентом, чтобы избавиться от приставки, ему нужно будет участвовать в выборах. Однако в ЦИК уже пояснили, что в таком случае выборы губернатора состоятся только в следующем году.

Автор - Дмитрий Кокко