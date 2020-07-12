Жители Хабаровска вновь вышли на улицы в поддержку Фургала

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Участники несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в воскресенье вновь вышли на центральную площадь Хабаровска.

Митингующие собрались на площади Ленина, затем выдвинулись по одной из проезжих частей улицы имени Муравье-Амурского. Автомобилисты в знак солидарности поддерживают участников акции, сигналя из своих машин.

Полиция усилила меры безопасности. Так, в здание краевого правительства, расположенное на площади Ленина, около полудня по местному времени прибыли экипированные сотрудники правоохранительных органов, сообщает "Интерфакс".

По информации издения Habarov.today, это сотрудники ОМОНа, которые вскоре покинули здание правительства и ушли к своим автомобилям.

Власти региона обратились к жителям края с просьбой не участвовать в несанкционированной акции. "Напоминаем, что любые митинги сейчас являются несанкционированными. Организаторам и участникам нужно понимать, что они могут быть привлечены к ответственности", — говорится в сообщении правительства.

Накануне в Хабаровске прошла акция протеста против ареста Фургала, она стала самой массовой в истории Хабаровского края: на центральные улицы города вышли 20-35 тысяч человек. Все они встали на защиту арестованного губернатора. Во время шествия люди скандировали лозунги: «Это наш край!», «Мы здесь, власть!», «Уходи, Москва!», «Свободу Фургалу!», «Я/мы — Фургал», «Наш выбор — Фургал!» и др. Лозунги сопровождались гулом сигналом водителей, которые остановили свои автомобили вдоль дорог, чтобы пропустить митингующих.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали утром 9 июля и доставили в Москву для предъявления обвинений.

По версии следствия, Фургал подозревается в организации покушения на убийство и убийствах ряда предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.