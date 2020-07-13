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СМИ узнали о негласном визите Трутнева в протестующий Хабаровский край

08:22 13.07.2020
Фото со страницы Юрия Трутнева в соцсети

Заместитель главы правительства и полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев находится в Хабаровске с негласным визитом, сообщает  “Коммерсант" со ссылкой на осведомленные источники.

Полпред прибыл в воскресенье, и, по данным источника, в момент завершения очередной акции жителей города у Белого дома находился в Доме приемов. С протестующими он не встречался.

Там  Трутнев встречался с руководством силовых структур. Затем провел закрытое совещание с рядом должностных лиц краевого правительства. По мнению одного из источников, ничем пока не подтвержденному, полпред обвинил их в организации протестных акций и потребовал немедленного их прекращения.

По словам очевидцев, в стороне от протестующих был замечен замполпреда президента в ДФО Григорий Куранов, которого многие политологи называют кандидатом на врио губернатора.

Информация по встречам и плану работы полпреда в Хабаровске закрыта. 

В минувшие выходные прошли протестные акции против ареста губернатора края Сергея Фургала.  В субботу митинги и шествия состоялись в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и других городах региона. Эта акция протеста стала самой массовой в истории Хабаровского края. В воскресенье в первой половине дня жители Хабаровска вновь вышли на улицу в поддержку Фургала. Во второй половине того же дня в Хабаровске состоялась третья акция - "вечернее шествие" в поддержку Фургала. 

Губернатора Хабаровского края задержали утром 9 июля и доставили в Москву для предъявления обвинений. По версии следствия, Фургал подозревается в организации покушения на убийство и убийствах ряда предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

Темы: Хабаровский край, Аресты по резонансным преступлениям в России, Преступления чиновников и государственных служащих в России
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Комментарии читателей
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13.07.2020, 12:18
Гость: личный опыт

Вот уж не видел там отчаявшихся, проплаченные креаклы и бюджетная публика.
13.07.2020, 12:07
Гость: личный опыт

Поймали непосредственных исполнителей убийств, которых фургал обещал отмазать, если попадутся. Но не сумел или не стал. А первым светит пожизненка, вот им и пришлось начинать петь, как соловьи.
Обычная история.
Причем походу фургал отмажется от обвинений, а киллеры сядут таки пожизненно.
Умнее надо было быть ребятам, понимать, что цена слова политика равна туалетной бумаге.
Не вестись на обещания.
13.07.2020, 11:33
Гость: stalker

А я не говорил о том, что Трутнев "метит в кресло губернатора". Где вы это усмотрели ? Это первое. За Фургала выступила не только молодежь. Последняя активное участие приняла в последнем вечернем выступлении. Набралось около 2 тыс. человек. А до этого акции набрали около 35 тысяч участников. И на видео заметно, что среди протестующих много людей среднего трудоспособного возраста. Это второе. Фургал откуда в Хабаровский край приехал ? Прямиком из Москвы, где 11 лет заседал в ГД РФ. И перетащил с собой свою команду оттуда же. Так что это не местные господа-товарищи, а заезжие из Москвы. И не надо их за "местную мафию" выдавать. Это третье. Если все обвинения в отношении Фургала и компании верны, то какой ляд целых 15 лет ждали с его арестом ? Не многовато ли для следствия ? Да и было ли оно, если человек в федеральных структурах власти все это время сидел. Это четвертое. А теперь по поводу митингующих. Хабаровск находится на границе с Китаем. И хабаровчане каждый день могут видеть как развивается соседняя страна. А потом смотрят наше центральное телевидение, где им вещают, что "денег нет, но вы держитесь". И какое после этого может быть уважение к федеральной власти ? А вы думаете откуда недовольство у народа. Это пятое. А что до всей России, то накипело не только в Хабаровске. Эти "казачки засланные" есть в каждом регионе и уже у многих поперек горла стоят.
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