СМИ узнали о негласном визите Трутнева в протестующий Хабаровский край

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Заместитель главы правительства и полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев находится в Хабаровске с негласным визитом, сообщает “Коммерсант" со ссылкой на осведомленные источники.

Полпред прибыл в воскресенье, и, по данным источника, в момент завершения очередной акции жителей города у Белого дома находился в Доме приемов. С протестующими он не встречался.

Там Трутнев встречался с руководством силовых структур. Затем провел закрытое совещание с рядом должностных лиц краевого правительства. По мнению одного из источников, ничем пока не подтвержденному, полпред обвинил их в организации протестных акций и потребовал немедленного их прекращения.

По словам очевидцев, в стороне от протестующих был замечен замполпреда президента в ДФО Григорий Куранов, которого многие политологи называют кандидатом на врио губернатора.

Информация по встречам и плану работы полпреда в Хабаровске закрыта.

В минувшие выходные прошли протестные акции против ареста губернатора края Сергея Фургала. В субботу митинги и шествия состоялись в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и других городах региона. Эта акция протеста стала самой массовой в истории Хабаровского края. В воскресенье в первой половине дня жители Хабаровска вновь вышли на улицу в поддержку Фургала. Во второй половине того же дня в Хабаровске состоялась третья акция - "вечернее шествие" в поддержку Фургала.

Губернатора Хабаровского края задержали утром 9 июля и доставили в Москву для предъявления обвинений. По версии следствия, Фургал подозревается в организации покушения на убийство и убийствах ряда предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.