В Хабаровске проходит вечернее шествие в поддержку Сергея Фургала

16:40

В Хабаровске проходит третий за двое суток митинг в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. В вечернем шествии принимают участие преимущественно молодые люди, они скандируют: "Свободу".

Участники митинга проши к площади Ленина. Проведя там 5-10 минут, митингующие вновь направились к Комсомольской площади. Примерно полторы тысячи хабаровчан сейчас принимают учпстие в шествии, сообщает издание "Новости Хабаровска".

На Комсомольской площади дежурит 4 машины полиции. Силовики следят за порядком и не вмешиваются в происходящее.

В субботу митинги и шествия прошли в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и других городах региона. Эта акция протеста стала самой массовой в истории Хабаровского края. В воскресенье в первой половине дня жители Хабаровска вновь вышли на улицу в поддержку Фургала.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали утром 9 июля и доставили в Москву для предъявления обвинений.

По версии следствия, Фургал подозревается в организации покушения на убийство и убийствах ряда предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.