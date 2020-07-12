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В Хабаровске проходит вечернее шествие в поддержку Сергея Фургала

16:40 12.07.2020
Стоп-кадр из видео

В Хабаровске проходит  третий за двое суток митинг в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. В вечернем шествии принимают участие преимущественно молодые люди, они скандируют: "Свободу".

Участники митинга проши к площади Ленина. Проведя там 5-10 минут, митингующие вновь направились к Комсомольской площади. Примерно полторы тысячи хабаровчан сейчас принимают учпстие в шествии, сообщает издание "Новости Хабаровска".

На Комсомольской площади дежурит 4 машины полиции. Силовики следят за порядком и не вмешиваются в происходящее.

В субботу митинги и шествия прошли в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и других городах региона. Эта акция протеста стала самой массовой в истории Хабаровского края. В воскресенье в первой половине дня жители Хабаровска вновь вышли на улицу в поддержку Фургала.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали утром 9 июля и доставили в Москву для предъявления обвинений.

По версии следствия, Фургал подозревается в организации покушения на убийство и убийствах ряда предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

Темы: Хабаровск, Аресты по резонансным преступлениям в России
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Комментарии читателей
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12.07.2020, 20:42
Гость: Время Ч.

Про клубничного короля все уже давно забыли, народу заросший мхом псевдолидер уже не нужен.
12.07.2020, 20:09
Гость: stalker

Глядя на происходящее в Хабаровском край можно сделать вывод о том, что нынешняя власть на поддержку молодежи в своей деятельности надеяться не может. А без такой поддержки у власти, да и самого государства будущего не будет.
12.07.2020, 18:53
Гость: Виктор

Если подельники будут оплачивать эти шествия, то народишко выйдет на такую прогулку и утром, и в обед, и вечером, и ночью!
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