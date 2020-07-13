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Вакцина от коронавируса поступит в оборот 14–15 августа

16:19 13.07.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Вакцина против COVID-19, созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, может поступить в гражданский оборот в середине августа. Об этом ТАСС рассказал директор центра Александр Гинцбург.

«Где-то числа к 14–15 августа соответственно, я надеюсь, поступит в гражданский оборот то небольшое количество вакцины, которое удастся наработать»,— сказал он. По словам Гинцбурга, к указанным датам будет полностью закончена вторая фаза испытаний.

Гражданский же оборот будет разрешен на условиях, которые по сути являются третьей фазой. Директор института рассказал, что в ходе использования вакцины в гражданском обороте будет идти строгое наблюдение за пациентами, получившими препарат. Гинцбург пояснил, что если у людей появятся какие-то побочные эффекты, то Минздрав РФ имеет право отозвать разрешение.

Ранее стало известно, что специалисты Минобороны и ученые из Центра им. Н. Ф. Гамалеи приступили к завершающей стадии проведения клинических испытаний вакцины. На 15 июля намечена выписка первой группы добровольцев, на которых проверялась безопасность вакцины, сообщили 10 июля в оборонном ведомстве.

Глава Минздрава Михаил Мурашко 9 июля заявлял, что в стране до промышленного производства могут дойти три-четыре вакцины.

Темы: Коронавирус
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
13.07.2020, 22:51
Гость: креативный политический аналитик

Тогда правительство Жана Кастекса не нужно. Ведь скорая бесплатная вакцинация всех поголовно сделает невозможной вторую волну коронавируса осенью; не будет затяжки и покончить с первой волной коронавируса. А правительство Жана Кастекса, как написали в деловых газетах, заточено под долгую борьбу с коронавирусом, под вторую волну коронавируса, ослабить ее последствия. Правительство Жана Кастекса может через несколько часов в полном составе уйти в отставку. И войти в историю и в книгу рекордов Гиннеса как самое короткоживущие правительство в истории Франции.
13.07.2020, 22:48
Гость: Вадим

А я не ною, я ложь не приемлю!
За такой короткий промежуток времени, не могли провести испытания никак.
Умирают от вакцин не сразу, а с течением времени (полгода)
13.07.2020, 21:34
Гость: Зоя

Какая-то спешка невероятная.
Проверку долговременных последствий вакцины по правилам должны проводить 5 лет. А не 3 месяца, как сейчас в РФ.
Что-то подсказывает, что эта "вакцина" - привет от американского дядюшки Билла Гейтса. Его слова: "Если мы хорошо поработаем над вакцинами, то сократим население на 10-15%".
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