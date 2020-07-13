Вакцина от коронавируса поступит в оборот 14–15 августа

16:19

Вакцина против COVID-19, созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, может поступить в гражданский оборот в середине августа. Об этом ТАСС рассказал директор центра Александр Гинцбург.

«Где-то числа к 14–15 августа соответственно, я надеюсь, поступит в гражданский оборот то небольшое количество вакцины, которое удастся наработать»,— сказал он. По словам Гинцбурга, к указанным датам будет полностью закончена вторая фаза испытаний.

Гражданский же оборот будет разрешен на условиях, которые по сути являются третьей фазой. Директор института рассказал, что в ходе использования вакцины в гражданском обороте будет идти строгое наблюдение за пациентами, получившими препарат. Гинцбург пояснил, что если у людей появятся какие-то побочные эффекты, то Минздрав РФ имеет право отозвать разрешение.

Ранее стало известно, что специалисты Минобороны и ученые из Центра им. Н. Ф. Гамалеи приступили к завершающей стадии проведения клинических испытаний вакцины. На 15 июля намечена выписка первой группы добровольцев, на которых проверялась безопасность вакцины, сообщили 10 июля в оборонном ведомстве.

Глава Минздрава Михаил Мурашко 9 июля заявлял, что в стране до промышленного производства могут дойти три-четыре вакцины.