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МВД РФ сообщило о резком росте экстремистских преступлений

11:56 13.07.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Число преступлений экстремистского характера за последние шесть месяцев выросло почти на 41% сообщает "Интерфакс" со ссылкой на статистику МВД России.

За период с января по июнь 2020 года было зарегистрировано 442 преступления экстремистской направленности и 1183 преступления террористического характера. Последний тип преступлений увеличился за последние полгода на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. 

Кроме того, с января по июнь текущего года было зарегистрировано более 11 тысяч экологических преступлений, рост по сравнению с прошлым годом составил 0,1%.

Вместе с тем на 3% сократилось количество преступлений экономической направленности. Всего было выявлено 63,5 тысяч подобных преступлений. Материальный ущерб от них составил 214,1 млрд рублей. 

Темы: МВД России
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