«Норникель» уволил руководство Талнахской фабрики за слив отходов в тундру

13:29

Руководство компании "Норникель" объявило об увольнении директора и главного инженера Талнахской обогатительной фабрике (ТОФ).

Как пишет "Интерфакс", данное решение было принято по итогам внутреннего расследования инцидента со сливом оборотной воды на ТОФ, произошедшим в конце июня. В связи с инцидентом также уволен заместитель главного инженера фабрики по эксплуатации, промышленной и экологической безопасности гидротехнических сооружений.

В заявлении "Норникеля" говорится, что в ходе расследования были выявлены два эпизода несанкционированного слива технической воды из хвостохранилища ТОФ на прилегающую территорию по гибким трубопроводам с помощью плавучих насосных станций. Результаты проб воды показали, что сброс не может нанести значимого вреда окружающей среде, однако сброс ее за контур хвостохранилища ТОФ не предусмотрен.

Отмечается, что в компании нет документального подтверждением того, что аналогичные нарушения допускались ранее, но не исключает проявления халатности в прошлом.

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщала, что сброс оборотной воды из отстойного пруда в Норильске проводился для предотвращения возможных нештатных ситуаций.

СКР по Красноярскому краю и Хакасии также начал проверку сообщения о незаконном сбросе жидких на обогатительной фабрике "Норникеля" отходов в тундровую зону.

Напомним, что это уже третий инцидент, связанный с данной компанией. Месяц назад на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") произошла разгерметизация одного из резервуаров и разлилось дизтопливо. По данным Росприроднадзора, разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов, горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. Росприроднадзор оценил ущерб экологии от аварии в 148,2 млрд рублей.

12 июля стало известно, что около 44,5 тонн авиационного топлива разлилось у поселка Тухард Красноярского края из разгерметизированного трубопровода, принадлежащего АО "Норильсктрансгаз" (входит в ГМК "Норникель"). Власти Таймырского Долгано-Ненецкого района ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с разливом авиационного топлива. СКР возбудил уголовное дело по части 1 статьи 246 УК (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).