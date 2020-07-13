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«Норникель» уволил руководство Талнахской фабрики за слив отходов в тундру

13:29 13.07.2020
Талнахская обогатительная фабрика
Фото с сайта gazetazp.ru

Руководство компании "Норникель" объявило об увольнении директора и главного инженера Талнахской обогатительной фабрике (ТОФ).

Как пишет "Интерфакс", данное решение было принято по итогам внутреннего расследования инцидента со сливом оборотной воды на ТОФ, произошедшим в конце июня. В связи с инцидентом также уволен заместитель главного инженера фабрики по эксплуатации, промышленной и экологической безопасности гидротехнических сооружений.

В заявлении "Норникеля" говорится, что  в ходе расследования были выявлены два эпизода несанкционированного слива технической воды из хвостохранилища ТОФ на прилегающую территорию по гибким трубопроводам с помощью плавучих насосных станций. Результаты проб воды показали, что сброс не может нанести значимого вреда окружающей среде, однако сброс ее за контур хвостохранилища ТОФ не предусмотрен. 

Отмечается, что в компании нет документального подтверждением того, что аналогичные нарушения допускались ранее, но не исключает проявления халатности в прошлом.

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщала, что сброс оборотной воды из отстойного пруда в Норильске проводился для предотвращения возможных нештатных ситуаций.

СКР по Красноярскому краю и Хакасии также начал проверку сообщения о незаконном сбросе жидких на обогатительной фабрике "Норникеля" отходов в тундровую зону.

Напомним, что это уже третий инцидент, связанный с данной компанией. Месяц назад на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") произошла разгерметизация одного из резервуаров и разлилось дизтопливо. По данным Росприроднадзора, разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов, горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. Росприроднадзор оценил ущерб экологии от аварии в 148,2 млрд рублей.

12 июля стало известно, что около 44,5 тонн авиационного топлива разлилось у поселка Тухард Красноярского края из разгерметизированного трубопровода, принадлежащего АО "Норильсктрансгаз" (входит в ГМК "Норникель"). Власти Таймырского Долгано-Ненецкого района ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с разливом авиационного топлива. СКР возбудил уголовное дело по части 1 статьи 246 УК (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

Темы: «Норильский никель»
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Комментарии читателей
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13.07.2020, 20:28
Гость: Вообще-то,

за такие вещи не увольняют, а отдают под суд.
13.07.2020, 17:55
Гость: Время Ч.

Смотрим - доля Дерипаски снизилась до 44.95%, за счет увеличения доли ВТБ до 22,27%. Плюс появляется доля компании Glencore, но это лишь обмен акций Русала на акции En+, который планировался еще до всей этой истории. Стоит отметить, что почти все аналитики склоняются к мнению, что Glencore, так сказать, на нашей стороне - еще с советских времен эта компания плевала на американские санкции, и, предположительно, была создана для их обхода.

Но что главное - государственный банк ВТБ получает 14.62% акций. Никакие американцы не получают ничего. Мы видим по сути национализацию Русала! Ну не в полном объеме, не полностью, но доля собственности государства, через госбанк ВТБ значительно увеличивается. Ну и причем тут американцы?

Правда в соглашении есть одна тонкость - снятие санкций накладывает на En+ определенные обязательства по составу совета директоров. Согласно этим обязательствам Дерипаска может поставить только 4 человека в СД, остальные должны быть ему неподконтрольны. То есть, что получается: хотя США и не получает никаких долей в компании, Америка контролирует её через совет директоров?

И снова нет. "Неподконтрольные" Дерипаске люди вовсе не означает, что они обязательно должны представлять интересы США.
13.07.2020, 17:37
Гость: Объявить

ему выговор по партийной линии без занесения.
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