Настоятельница столичного монастыря купила Mercedes почти за 10 млн руб.

11:16

Игуменья Покровского женского монастыря в Москве Феофания (Ольга Мискина) купила себе Mercedes-Benz S-класса стоимостью в 9,5 миллиона рублей. Это выяснили «Открытые медиа».

Феофания управляет Покровскии женским монастырем на Таганской последние 25 лет. Последние пять лет она также руководит пятизвездочной гостиницей «Покровская», которая была возведена для паломников, а с 2018 года — еще и четырехзвездочной «Даниловской» рядом с подворьем патриарха.

Как выяснило издание, за минувшие 13 лет игуменья успела сменить как минимум четыре Mercedes-Benz. До 2011 года монахиня ездила на относительно бюджетных моделях — в 2007–2011 годах ей принадлежал Mercedes-Benz B170, а до этого — Mercedes-Benz Е320 2002 года выпуска.

Позже монахиня приобрела Mercedes-Benz S500 4MATIC, он уже входит в число люксовых автомобилей. На момент 2011 года эта модель в базовой комплектации стоила около 5 миллионов рублей. В 2016-м Феофания купила S500 4MATIC нового поколения — стоимость этой модели тогда составляла 9,5 миллиона рублей.