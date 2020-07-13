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Настоятельница столичного монастыря купила Mercedes почти за 10 млн руб.

11:16 13.07.2020
Фото с сайта facebook.com
Фото с сайта facebook.com

Игуменья Покровского женского монастыря в Москве Феофания (Ольга Мискина) купила себе Mercedes-Benz S-класса стоимостью в 9,5 миллиона рублей. Это выяснили «Открытые медиа».

Феофания управляет Покровскии женским монастырем на Таганской последние 25 лет. Последние пять лет она также руководит пятизвездочной гостиницей «Покровская», которая была возведена для паломников, а с 2018 года — еще и четырехзвездочной «Даниловской» рядом с подворьем патриарха. 

Как выяснило издание, за минувшие 13 лет игуменья успела сменить как минимум четыре Mercedes-Benz. До 2011 года монахиня ездила на относительно бюджетных моделях — в 2007–2011 годах ей принадлежал Mercedes-Benz B170, а до этого — Mercedes-Benz Е320 2002 года выпуска.

Позже монахиня приобрела Mercedes-Benz S500 4MATIC, он уже входит в число люксовых автомобилей. На момент 2011 года эта модель в базовой комплектации стоила около 5 миллионов рублей. В 2016-м Феофания купила S500 4MATIC нового поколения — стоимость этой модели тогда составляла 9,5 миллиона рублей.

Темы: Церковь, Православная церковь в России
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Комментарии читателей
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13.07.2020, 12:52
Гость: Гукан

Отец Сергий (Николай Романов), которого церковный суд постановил лишить сана, предложил Владимиру Путину передать ему полномочия президента. «Три дня — и я наведу порядок в России», — сказал он в очередном обращении.

Сергий говорит, что в противном случае он объявит Путину, а также патриарху Кириллу духовную войну.

«Будьте внимательны: ни крови, ни майданов, ни революций не будет. Даром получили власть хазарский каганат. Как получил, так и отдашь. Еще раз напоминаю вам сложить свои полномочия. 20 лет вам был дан срок показать, кто правит Россией. Имею власть и силы заявить вам, господин президент России Владимир Владимирович Путин: сложите свои полномочия. В противном случае ты взвешен и найден легким и дни твои сочтены. Жду вашего покаяния с патриархом Кириллом Гундяевым», — говорит Сергий.
13.07.2020, 12:47
Гость: Не гневите

Вечерком с всевышним грешки и замолят делов то!!
13.07.2020, 12:44
Гость: Почему 4 года не видели?

Насколько я понял, тачку она 4 года назад купила.
Почему именно сейчас озаботились?
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