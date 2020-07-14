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СК сообщил о новых преступлениях экс-министра Абызова

16:04 14.07.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин

Следственный комитет установил причастность экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова к новым преступлениям — отмыванию денег (ст. 174.1 УК РФ) и коммерческому подкупу (ст. 204 УК РФ). Об этом говорится в сообщении пресс-службы СК.

По версии следователей, сообщниками Михаила Абызова были бывшие топ-менеджеры АО «Сибирская энергетическая компания» (СИБЭКО) Руслан Власов, Яна Балан и Оксана Роженкова, а также директор ООО «Ру-Ком» Олег Серебренников. Согласно материалам расследования, в 2017 году чиновник собирался продать принадлежащий ему контрольный пакет акций СИБЭКО.

Для того в качестве подкупа он передал Власову, Балан и Роженкову 78 миллионов рублей. Они же в тайне от акционеров компании, других сотрудников организации и контролирующих органов сообщили потенциальному покупателю значимые сведения о деятельности СИБЭКО, включая финансовую информацию.

Ранее следствие утверрждало, что в 2014 году Абызов якобы похитил у СИБЭКО и «Ру-Ком» четыре миллиарда рублей и вывел их за рубеж.

Михаила Абызова арестовали в марте 2019 года. Бывшего министра обвиняют в создании преступного сообщества, мошенничестве и незаконном бизнесе. Экс-чиновник не признает вину.

Темы: Преступления чиновников и государственных служащих в России, Расследования в России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
14.07.2020, 22:04
Гость: Евгений В

Напоминаю: "Каков поп -таков и приход". "У власти в России" других нет и быть не может.
14.07.2020, 20:32
Гость: Почему

уголовники оказываются у власти в России?
14.07.2020, 18:48
Гость: Библия (Сир. X, 2)

Каков правитель народа, таковы и служащие при нем.
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