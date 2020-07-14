СК сообщил о новых преступлениях экс-министра Абызова

16:04

Следственный комитет установил причастность экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова к новым преступлениям — отмыванию денег (ст. 174.1 УК РФ) и коммерческому подкупу (ст. 204 УК РФ). Об этом говорится в сообщении пресс-службы СК.

По версии следователей, сообщниками Михаила Абызова были бывшие топ-менеджеры АО «Сибирская энергетическая компания» (СИБЭКО) Руслан Власов, Яна Балан и Оксана Роженкова, а также директор ООО «Ру-Ком» Олег Серебренников. Согласно материалам расследования, в 2017 году чиновник собирался продать принадлежащий ему контрольный пакет акций СИБЭКО.

Для того в качестве подкупа он передал Власову, Балан и Роженкову 78 миллионов рублей. Они же в тайне от акционеров компании, других сотрудников организации и контролирующих органов сообщили потенциальному покупателю значимые сведения о деятельности СИБЭКО, включая финансовую информацию.

Ранее следствие утверрждало, что в 2014 году Абызов якобы похитил у СИБЭКО и «Ру-Ком» четыре миллиарда рублей и вывел их за рубеж.

Михаила Абызова арестовали в марте 2019 года. Бывшего министра обвиняют в создании преступного сообщества, мошенничестве и незаконном бизнесе. Экс-чиновник не признает вину.