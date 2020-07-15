В Омске ФСБ заподозрила 72-летнего инвалида «в подготовке к захвату власти»

11:06

В Омске 72-летний пенсионер с инвалидностью Владимир Бесхлебный стал фигурантом уголовного дела об организации экстремистского сообщества. Силовики подозревают пожилого мужчину в подготовке «захвата власти вооруженным путем».

О его аресте сотрудниками ФСБ представителям СМИ рассказали его родные. На днях в квартире общественника — Владимир Бесхлебный отрицает распад СССР и является председателем организации под названием «Омский исполком Совета народных депутатов» — появились три человека с автоматами, в масках, бронежилетах, и с ними — двое в штатском.

«Штатские» предъявили жене Бесхлебного постановление об обыске, где говорилось, что, по данным омского УФСБ, тот готовит «вооруженный захват власти» в стране. У семьи изъяли компьютер, телефоны и «важные доказательства» — советский паспорт, который Бесхлебный так и не поменял на российский, печати РСФСР, пишет местное издание БК.

По решению суда пенсионер помещен под домашний арест по другой статье ч.1 ст. 282 УК РФ (Организация экстремистского сообщества). По словам члена «Омского исполкома Совета народных депутатов» Владимира Жигалина, в ходе суда следователь УФСБ заявил, что намерен доказать подготовку пенсионером «захвата власти».