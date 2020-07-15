Новое шествие в поддержку Фургала началось в Хабаровске

16:09

Жители Хабаровска в очередной раз вышли на несанкционированный митинг, чтобы поддержать арестованного по обвинению в организации убийств губернатора Сергея Фургала. Об этом сообщает местный портал Dvhab.ru.

Акция началась со 150 участников которые собрались на площади Ленина перед зданием краевой администрации. Затем протестующие двинулись по центральным улицам Хабаровска. Сейчас в митинге участвуют уже около 500 человек.

Звучат лозунги «Своих не бросаем» и «Хабаровск мы спасам». Отмечается, что шествие не было разрещено властями города, однако хабаровские полицейские и сотрудники Росгвардии не вмешиваются в происходящее.

Первая акция в поддержку Фургала прошла в Хабаровске 11 июля. Митинг стал самым крупным в истории города. По данным МВД, на улицы вышли 12 тысяч человек, по неофициальным данным в 2 раза больше.

Сергей Фургал был задержан 9 июля по подозрению в организации покушения на убийство и убийствах предпринимателей на территории Хабаровского края и Амурской области в середине 2000-х годов. В отношении главы региона заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление), ч. 3 ст. 33 (соучастие в преступлении) и п. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 (убийство). Суд арестовал чиновника до 9 сентября. Фургал свою вину отрицает.