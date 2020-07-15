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На IT-директора «Почты России» завели уголовное дело

10:47 15.07.2020
Служебные авто СК РФ © KM.RU, Филипп Киреев
Служебные авто СК РФ © KM.RU, Филипп Киреев

Замглавы «Почты России» по IT и развитию цифровых сервисов Сергей Емельченков задержан силовиками. У топ-менеджера прошли обыски по делу о картельном сговоре, сообщает РБК.

Первым о задержании Емельченкова написано издание TAdviser. В «Почте России» на запрос РБК сообщили, что СКР расследует уголовное дело «в отношении должностного лица компании», а затем подтвердили, что подозреваемым является Емельченков.

Как отмечает TAdviser, Емельченкова задержали 14 июля. При этом в компаниях НКК, Merlion, «Инфосистемы Джет», «Ай-Теко», «Техносерв», Maykor, «Софтлайн» прошли обыски. Причиной обысков и задержаний, как пишут СМИ, стал картельный сговор.

Источник TAdviser добавляет, что в рамках дела также задержан президент НКК Александр Калинин.

Темы: Расследования в России, «Почта России», Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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15.07.2020, 13:15
Гость: Самара

"Техносерв" замешал и в махинациях с тендерами в Пенсионном фонде России. Тоже сговор. Там он на пару с "Редсис" Василия Васина и Александра Клячина пилил госбюджет. Но Клячин финансирует музей толерантности а потому пока непотопляем. Васин и Коячин отжали у создателя бизнеса "Эр -Стайл" активы, вывели их в "Редсис", и использовали "Редсис" как насос бюджетных денег - оторвались с РЖД, Электронной Москвой и Пенсионным фондом. Клячин стал долларовым миллиардером, Васин тоже "приоделся". Но у нас в стране законы к сожалению не одни для всех. Следами работают плохо. А Калинина наверняка посадят.
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