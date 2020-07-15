На IT-директора «Почты России» завели уголовное дело

10:47

Замглавы «Почты России» по IT и развитию цифровых сервисов Сергей Емельченков задержан силовиками. У топ-менеджера прошли обыски по делу о картельном сговоре, сообщает РБК.

Первым о задержании Емельченкова написано издание TAdviser. В «Почте России» на запрос РБК сообщили, что СКР расследует уголовное дело «в отношении должностного лица компании», а затем подтвердили, что подозреваемым является Емельченков.

Как отмечает TAdviser, Емельченкова задержали 14 июля. При этом в компаниях НКК, Merlion, «Инфосистемы Джет», «Ай-Теко», «Техносерв», Maykor, «Софтлайн» прошли обыски. Причиной обысков и задержаний, как пишут СМИ, стал картельный сговор.

Источник TAdviser добавляет, что в рамках дела также задержан президент НКК Александр Калинин.