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В России с 1 августа подорожает газ для населения

21:34 16.07.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Цена на природный газ для населения повысится с 1 августа 2020 года на 3%, пишет "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий приказ ФАС России.

Пока не опубликован приказ об индексации цен на газ для промышленности. Ранее сообщалось, что в отношении обеих категорий – и промышленности, и населения – было принято решение и документы направлены на регистрацию в Минюст.

ФАС еще в начале апреля опубликовала проекты приказов о повышении с 1 июля 2020 года регулируемых цен на газ "Газпрома" как для населения, так и для промышленности – на 3% (вместе с тем, ФАС обратилась в правительство с предложением не индексировать в этом году цены для населения).

Однако подготовка приказа затянулась и повышения цен с 1 июля 2020 года не произошло.

В 2018 году цены были повышены также с опозданием – не с 1 июля, а с 21 августа.

В 2018 году цены индексировались на 3,4%, но в 2019 – лишь на 1,4%, в этом повышении учтено увеличение НДС с января 2019 года с 18% до 20%. С 2020 года рост цен на газ в Макропрогнозе РФ запланирован на уровне 3%.

Темы: Газовая промышленность в России
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Комментарии читателей
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17.07.2020, 09:21
Гость: good

кто-то сказал (еще до обнуления):
-- Люди это наша новая нефть!
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оказалось что и ГАЗ тоже!
"Эффективный" менеджмент обнулил Газпром.
А как же иначе?!
В их рф цены могут только расти.
17.07.2020, 09:12
Гость: Урок для нас

На Украине, перед майданом, при Януковиче, цена на газ поднялась на 8%. Ну, очень возмущались...А через год-полтора, после майдана, цена выросла в разы! Вот это облом! Так что, недовольные, радуйтесь, что только на 3% - вполне щадяще.
17.07.2020, 09:08
Гость: советский

Вполне предсказуемый "подарочек" идио...ам, поддерживающим власть своло...ей.
Внешнеторговые доходы газпромовского "мюллера" упали на 53% в сравнении с прошлым годом. Как ему и "команде" компенсировать выпадающие доходы?
Правильно! За счёт обдирания "дорогих россиян". Решение не оригинальное, но простое и уже не раз обкатанное.
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