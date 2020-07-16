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В Госдуме хотят попросить Турцию передать России православные храмы

11:17 16.07.2020
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская

В Госдуме предложили обсудить с Анкарой возможность передачи России христианских объектов на территории Турции. С такой инициативой выступил глава комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

Как пояснил парламентарий, речь идет о передаче не только храмов, но и подворий, паломнических центров и гостиниц, которые «в свое время были построены русскими и до революции принадлежали нашей стране», передает Znak.com.

При этом депутат подчеркнул, что эти объекты находятся не только в Стамбуле, но и в таких популярных у российских паломников местах, как Анталия, город Мира в Ликии. В последнем месте проповедовал и погребен Николай Мирликийский Чудотворец.

«Причем светские власти соответствующих провинций Турции готовы предоставить нашей стороне такие возможности ради создания благоприятных условий для российских гостей и инвесторов», — добавил Гаврилов.

Депутат подчеркнул, что диалог с Турцией нужен также для того, чтобы была возможность возвести новые храмы — там, где чаще всего отдыхают российские туристы, работают россияне и куда чаще всего приезжают паломники из РФ.

Темы: Турция, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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16.07.2020, 17:02
Гость: Анна

Они там с ума сошли?
16.07.2020, 16:18
Гость: юляше

пойдешь защищать с мечом у руках, крестоносец ты, наша ?
16.07.2020, 15:43
Гость: Эрдоган - с кем имеем дело ?

Эрдоганом должны заниматься специальные специалисты по нему - Эрдоганодоги. По нему нужен ликбез и необходимый информационный минимум. С кем имеем дело в лице президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана ? Турцию после его правления окружает кольцо нестабильности. К югу от Турции в Сирии идёт многолетняя гражданская война, куда втянуты великие державы. Турция участвует поддерживая одну из сторон конфликта. В Ираке нестабильность, угроза распада, война международной коалиции с ИГИЛ. К северу от Турции на Украине идёт многолетняя война с непризнанными республиками. Конфликт России с Украиной и западной цивилизацией из-за Крыма. К северу от Турции в Грузии была нестабильность, противостояние режима Саакашвили с Россией, затем после прихода в Грузии к власти пророссийской "Грузинской мечты" дипломатические отношения с Россией не восстановлены в полном объеме, не решены территориальные конфликты с Осетией и Абхазией. К Западу от Турции Греция, рассматривался вопрос ее исключения за долги. В Молдавии нестабильность уже много лет. К Востоку от Турции Иран, нерешенная атомная проблема, постоянные угрозы американских президентов атаковать Иран, вхолостую крутилась иранская шестерка, затем ее результаты выброшены в помойное ведро. К северо-востоку от Турции Армения там нестабильность, продолжается армяно-азербайджанский конфликт, обстрелы. Румыния, Болгария, все ли там хорошо и тихо ? Постоянные бархатные революции в Абхазии. Кто Эрдоган: поджигатель; стукач который стучит не тем не так ?
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