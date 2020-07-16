В Госдуме хотят попросить Турцию передать России православные храмы

11:17

В Госдуме предложили обсудить с Анкарой возможность передачи России христианских объектов на территории Турции. С такой инициативой выступил глава комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

Как пояснил парламентарий, речь идет о передаче не только храмов, но и подворий, паломнических центров и гостиниц, которые «в свое время были построены русскими и до революции принадлежали нашей стране», передает Znak.com.

При этом депутат подчеркнул, что эти объекты находятся не только в Стамбуле, но и в таких популярных у российских паломников местах, как Анталия, город Мира в Ликии. В последнем месте проповедовал и погребен Николай Мирликийский Чудотворец.

«Причем светские власти соответствующих провинций Турции готовы предоставить нашей стороне такие возможности ради создания благоприятных условий для российских гостей и инвесторов», — добавил Гаврилов.

Депутат подчеркнул, что диалог с Турцией нужен также для того, чтобы была возможность возвести новые храмы — там, где чаще всего отдыхают российские туристы, работают россияне и куда чаще всего приезжают паломники из РФ.