Шествие «Бессмертного полка» 26 июля отменили

15:51

Шествие "Бессмертного полка", назначенное на 26 июля, перенесено на другую дату, сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов мероприятия.

Изначально мероприятие должно было состояться в День Победы 9 мая, но его пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Позже Владимир Путин предложил провести его 26 июля — в День Военно-морского флота.

Накануне СМИ сообщили, что акцию снова могут перенести. Эту информацию подтвердил председатель центрального штаба "Бессмертного полка России" народный артист СССР Василий Лановой. По его словам, шествие может состояться 2 или 3 сентября.