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Шествие «Бессмертного полка» 26 июля отменили

15:51 16.07.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин

Шествие "Бессмертного полка", назначенное на 26 июля, перенесено на другую дату, сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов мероприятия.

Изначально мероприятие должно было состояться в День Победы 9 мая, но его пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Позже Владимир Путин предложил провести его 26 июля — в День Военно-морского флота.

Накануне СМИ сообщили, что акцию снова могут перенести. Эту информацию подтвердил  председатель центрального штаба "Бессмертного полка России" народный артист СССР Василий Лановой. По его словам, шествие может состояться 2 или 3 сентября.

Темы: Память о Великой Отечественной войне
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Комментарии читателей
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16.07.2020, 18:01
Гость: www

Трехэтажныи мат.
16.07.2020, 16:43
Гость: Под шумок

обнулился, полки не нужны.
16.07.2020, 16:43
Гость: D.D.

Есть предложение: БЕССРОЧНОСТЬ Бессмертного.
эээ - ну, в смысле, шествия, а не того, о ком все подумали, - оно и так таки есть
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