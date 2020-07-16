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Памфилова заявила о необходимости переноса единого дня голосования

15:59 16.07.2020
Фото с сайта facebook.com
Фото с сайта facebook.com

Глава ЦИК Элла Памфилова прокомментировала идею продолжения практики голосования в течение нескольких дней. По ее мнению, эта инициатива ставит вопрос о переносе единого дня голосования, поскольку сентябрь — самый неудачный месяц для такого рода плебисцита.

«Если мы оставляем эту норму, то надо переносить единый день голосования. Самый неудачный месяц, который может быть при таких условиях — это сентябрь. У нас 49 тысяч участков в школах. Начинать работу (избирательным комиссиям) надо в четверг. А сентябрь — это начало учебного года, у нас учителей много в комиссиях», - цитирует «Интерфакс» Памфилову.

Она добавила, что  все региональные избирательные комиссии поддержали инициативу о проведении голосования несколькими днями на выборах в единый день голосования 13 сентября. «Что мы предлагаем сейчас обкатать на предстоящих выборах: голосование в течение двух–трех дней», — пояснила Памфилова.

Кроме того, Центризбирком также предлагает использовать возможности голосования вне помещений на грядущих выборах, но только там, где в этом действительно есть такая необходимость.

Темы: Выборы в органы власти в России, Центризбирком
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Комментарии читателей
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17.07.2020, 11:38
Гость: Lelik

Очередная партия игры в наперстки.
17.07.2020, 11:10
Гость: Ссссс!!!!!!!

Чей то панфилова публично слезы больше не льет?Нашла свою нишу,теперь жируя успокоилась?
17.07.2020, 09:53
Гость: А что? - отличная мысль:

Бывает понос словесный,будет ещё один: понос голосования.
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