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Секретный свидетель для Сергея Фургала

18:05 17.07.2020
Фото с сайта khv.ldpr.ru

Бывшего сотрудника правоохранительных органов, показания которого послужили основой для расследования против хабаровского губернатора, охраняет ФСБ

«Росбалту» стало известно, после чего Центральный аппарат СКР забрал к себе материалы уголовных дел, в рамках которых был арестован губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Поводом для этого послужили показания засекреченного свидетеля, который сейчас тщательно охраняется ФСБ. Он же рассказывает о силовиках, которые развалили эти дела в 2004—2005 годах.

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, интерес к делам об убийствах и покушении не случайно возник спустя 15 лет после их совершения. Весной 2019 года развернутые показания дал бывший сотрудник УВД Хабаровского края, который в 2004—2005 годах участвовал в расследовании. По его словам, уже тогда преступления фактически были раскрыты, установлены и исполнители, и «заказчики». В частности, из расследования якобы выходило, что киллерами были члены ОПГ «Моисеевские» Андрей Палей и Марат Кадыров, организатором — Александр Карепов, а «заказ» якобы исходил от Сергей Фургала и его делового партнера Николая Мистрюкова. Однако, по версии свидетеля, тогда ряд руководящих сотрудников силовых структур края заблокировали дальнейшую работу, расследования были приостановлены.

После этих показаний СКР забрал к себе материалы расследований и возобновил работу по ним. По словам источника, имя свидетеля в материалах дела засекречено, он находится под охраной ФСБ.

В свою очередь собеседник, знакомый с ситуацией, считает такие показания несостоятельными. «Оперативный сотрудник через 15 лет вспоминает, что все было установлено в 2005 году. Называет имена людей, против которых нет других доказательств, кроме его слов. Этих людей арестовывают и начинают от них требовать показания на Фургала. Палей, Карепов вину отрицают. Мистрюков вначале отрицал, потом дал показания. Вот и все расследование», — высказывает мнение собеседник агентства.

Как полагают в СКР, Фургал и Мастюгин «заказали» убийства бизнесменов Олега Булатова и Евгения Зори, а также покушение на предпринимателя Смольского. Свидетели и потерпевшие обращают внимание на связи окружения Фургала с действовавшей в Хабаровске и занимавшейся рэкетом, расправами, крышеванием таксистов «Мосисеевской» организованной преступной группировкой. Она была так названа в честь спортивного клуба «Моисей», в котором, среди прочего, занимались Палей и Кадыров. Когда Фургал стал депутатом Госдумы, возглавлявший «моисеевских» Тимофеев был назначен его помощником.

Как уже сообщал «Росбалт», по «горячим следам» в 2005 году оперативники и следователи вышли на Александра Карепова. По версии следствия, он был посредником между Фургалом, Мистрюковым и киллерами из ОПГ. Однако потом произошли весьма странные события.

Было прекращено уголовное преследование Карепова, а расследование дел об убийствах приостановили в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. 14 лет эти дела пылились в Хабаровске, по ним не проводилось никакой работы. Так продолжалось вплоть до осени 2018 года, когда Фургал избрался губернатором Хабаровского края, обойдя конкурента из «Единой России».

Вскоре старые дела решили реанимировать, их передали в производство следователя центрального аппарата СКР Юрия Буртового. Это самая «тяжелая» артиллерия Следственного комитета — именно этот следователь расследовал дела в отношении Алексея Пичугина, Леонида Невзлина, а также последнее дело в отношении Михаила Ходорковского.

И весь механизм оперативно-следственной работы заработал на полную.

Автор: Александр Горячев

Темы: Хабаровский край, Аресты по резонансным преступлениям в России, Преступления чиновников и государственных служащих в России
Источник: Росбалт
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Комментарии читателей
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17.07.2020, 21:00
Гость: Хочу напомнить

Шли полки и эскадроны приамурских партизан....
17.07.2020, 20:53
Гость: Там нечего расследовать,

надо приводить приговор в исполнение.
17.07.2020, 20:41
Гость: При таком раскладе

и ежу понятно, что команду нарыть компромат на губернатора может дать только Кремль. Без его команды никто и пальцем не пошевельнёт в отношении губернатора. А все "озарения" опера через 15 лет, как и показания сломленного и ослепшего в СИЗО бывшего партнёра Фургала не стоят и трёх копеек в базарный день при нормальном судопроизводстве. Тем более в связи с требовании народа провести расследование и суд по месту инкриминируемого состава, что вытекает из УПК РФ.
Примечательно, что опера нашли и его озарило через полгода после избрания на пост губернатора. Вот почему народ Хабаровского края катит серьёзную бочку на Кремль. А он уже не раз показал себя мстительным, коварным и нечистоплотным. Фургалу ещё повезло, что его случайно не схватила кондрашка, в виде сердечной недостаточности или новичка.
Теперь понятно почему тянут резину с отстранением от должности - просчитывают плюсы, минусы и последствия. Стареет Акела, опять промахнулся.
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