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Результаты ЕГЭ по химии требуют признать недействительными

14:27 17.07.2020
Скриншот с YouTube

Сразу несколько петиций с требованием отменить результаты ЕГЭ по химии появились на портале Change.org, пишет издание Росбалт.

Учителя и родители отмечают необоснованную сложность заданий. Так, автор одной петиции отмечает, что работы не соответствовали уровню заданий с ФИПИ, демоверсий и досрочных вариантов, по которым готовились школьники. 

В другой петиции, инженер-химик-технолог пишет, что задания в ЕГЭ по химии были рассчитаны на профессионалов-химиков, а не на школьников. Он также напомнил, что школьники на три месяца выпали из учебного процесса, что не учили в Министерстве просвещения, ни при составлении заданий.

"Задания такого уровня ломают психику детей и подрывают их веру в себя", - добавляет он. 

Родители, в свою очередь, указывают на то, что дети, успешно занимавшиеся не только в школе, но и с репетиторами, на ЕГЭ столкнулись с заданиями, которые ранее не встречали. 

«Мы требуем разобраться в этом вопросе и прекратить издевательства над детьми, создав тесты соответствующие тем знаниям, которые предусмотрены школьной программой и сократить огромную разницу в том, что дается в школе и что требуется для ЕГЭ», — требуют они.

Ранее в СМИ писали о том, что красноярская учительница химии решила сдать ЕГЭ по химии вместе с учениками. Она также отметила сложность заданий и заявила, что с трудом успела написать экзамен в отведенное время. 

Темы: Проблемы ЕГЭ
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Комментарии читателей
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17.07.2020, 20:44
Гость: Сердечник

ну прям песня "тили-тили..это нам не задавали, это мы не проходили..."
химия это химия, по большому счёту она не может делиться на детскую и взрослую...
17.07.2020, 20:44
Гость: А почему

кто-то решил что вопросы должны быть легкими? Или что занятие с репетиторами гарантируют высокие результаты?
Сложные вопросы для того и существуют, чтобы только самые умные дети получили высокие результаты.
17.07.2020, 18:34
Гость: Шило

Чо, с ЕГЭ опять нахимичили, либиралисты, реформисты!?
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