Результаты ЕГЭ по химии требуют признать недействительными

14:27

Сразу несколько петиций с требованием отменить результаты ЕГЭ по химии появились на портале Change.org, пишет издание Росбалт.

Учителя и родители отмечают необоснованную сложность заданий. Так, автор одной петиции отмечает, что работы не соответствовали уровню заданий с ФИПИ, демоверсий и досрочных вариантов, по которым готовились школьники.

В другой петиции, инженер-химик-технолог пишет, что задания в ЕГЭ по химии были рассчитаны на профессионалов-химиков, а не на школьников. Он также напомнил, что школьники на три месяца выпали из учебного процесса, что не учили в Министерстве просвещения, ни при составлении заданий.

"Задания такого уровня ломают психику детей и подрывают их веру в себя", - добавляет он.

Родители, в свою очередь, указывают на то, что дети, успешно занимавшиеся не только в школе, но и с репетиторами, на ЕГЭ столкнулись с заданиями, которые ранее не встречали.

«Мы требуем разобраться в этом вопросе и прекратить издевательства над детьми, создав тесты соответствующие тем знаниям, которые предусмотрены школьной программой и сократить огромную разницу в том, что дается в школе и что требуется для ЕГЭ», — требуют они.

Ранее в СМИ писали о том, что красноярская учительница химии решила сдать ЕГЭ по химии вместе с учениками. Она также отметила сложность заданий и заявила, что с трудом успела написать экзамен в отведенное время.