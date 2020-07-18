В Хабаровске прошла седьмая по счету акция в поддержку Фургала

10:13

В Хабаровске прошел очередной, уже седьмой по счету, митинг в поддержку губернатора Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств предпринимателей.

Участники акции выстроились перед зданием правительства края и скандировали «Фургал — наш выбор». После этого люди двинулись шествием по центральным улицам города. Кроме того, в направлении центра Хабаровска была замечена автоколонна — по предварительным данным, поддержать хабаровчан приехали жители Амурска и Комсомольска-на-Амуре, пишет РБК. По ходу шествия дежурят сотрудники полиции.

Очередная акция в поддержку Сергея Фургала, вероятно, побила рекорд предыдущих демонстраций по численности. На улицы вышло заметно больше людей, чем в прошлую субботу. Тогда число участников, по разным оценкам, достигало 10—35 тыс. На этот раз, по оценке корреспондента «Коммерсанта», в пиковый момент число людей в колонне могло достигать 50 тыс.

Сотрудники правоохранительных органов сопровождали колонну и наблюдали. У них не было оружия. В колонне отношение к полицейским благожелательное. Многие, несмотря на жару, использовали маски, которые раздавали сотрудницы полиции. Волонтеры раздавали воду в пластиковых бутылках.

Жители Владивостока тоже вышли на улицы в знак солидарности с Хабаровском. Несанкционированная акция проходит под видом «кормления голубей». На митинге во Владивостоке, по предварительным подсчетам, собралось от 500 до 1000 человек. Они колонной двинулись по улицам города в сопровождении машин полиции. Сотрудники правоохранительных органов через громкоговорители предупреждают граждан о незаконности митинга и просят разойтись.

Сергея Фургала задержали 9 июля по обвинению в организации убийств и покушении на убийство предпринимателей в 2004–2005 годах на Дальнем Востоке, когда будущий губернатор занимался бизнесом. Фургала привезли в Москву и поместили под стражу на два месяца. Сам он свою вину не признает.