]]>
]]>
Главная В России Новости

В Хабаровске прошла седьмая по счету акция в поддержку Фургала

10:13 18.07.2020
© KM.RU, Новости Хабаровска
© Новости Хабаровска

В Хабаровске прошел очередной, уже седьмой по счету, митинг в поддержку губернатора Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств предпринимателей. 

Участники акции выстроились перед зданием правительства края и скандировали «Фургал — наш выбор». После этого люди двинулись шествием по центральным улицам города.  Кроме того, в направлении центра Хабаровска была замечена автоколонна — по предварительным данным, поддержать хабаровчан приехали жители Амурска и Комсомольска-на-Амуре, пишет РБК. По ходу шествия дежурят сотрудники полиции.

Очередная акция в поддержку Сергея Фургала, вероятно, побила рекорд предыдущих демонстраций по численности. На улицы вышло заметно больше людей, чем в прошлую субботу. Тогда число участников, по разным оценкам, достигало 10—35 тыс. На этот раз, по оценке корреспондента «Коммерсанта», в пиковый момент число людей в колонне могло достигать 50 тыс. 

Сотрудники правоохранительных органов сопровождали колонну и наблюдали. У них не было оружия. В колонне отношение к полицейским благожелательное. Многие, несмотря на жару, использовали маски, которые раздавали сотрудницы полиции. Волонтеры раздавали воду в пластиковых бутылках.

Жители Владивостока тоже вышли на улицы в знак солидарности с Хабаровском. Несанкционированная акция проходит под видом «кормления голубей». На митинге во Владивостоке, по предварительным подсчетам, собралось от 500 до 1000 человек. Они колонной двинулись по улицам города в сопровождении машин полиции. Сотрудники правоохранительных органов через громкоговорители предупреждают граждан о незаконности митинга и просят разойтись.

Сергея Фургала задержали 9 июля по обвинению в организации убийств и покушении на убийство предпринимателей в 2004–2005 годах на Дальнем Востоке, когда будущий губернатор занимался бизнесом. Фургала привезли в Москву и поместили под стражу на два месяца. Сам он свою вину не признает.

Темы: Хабаровск, Акции протеста и демонстрации в России
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
18.07.2020, 13:00
Гость: Многоразовость и многотысячность

Это демонстрация силы мафии. Значит корчевать придется капитально.
18.07.2020, 12:56
Гость: Ты из Украины

это сразу видно. У тебя акцент. Хабаровчане всё знают про свою власть. Это на Украине платят за акции, а в Хабаровске попробуй не прийди, когда мафия приказывает.
18.07.2020, 12:52
Гость: Чел

Сколько же у нас дураков!
Кого защищают? Кого хотят для себя, как правителя своего края?
Человека, который с целью разбогатеть преступил не только уголовный кодекс, замарав себя убийствами, но и моральный, потому что он убивал также и своих компаньонов, т.е. друзей, с которыми начинал бизнес. Такие дела считаются подлыми даже в уголовной среде.
А эти простаки-олухи ходят по улицам и защищают убийцу, которого наконец-то правосудие взяло за жабры. Как будто он - невинно пострадавшая овечка. Да он любого из этих дураков отправил бы на тот свет недрогнувшей рукой, если б тот посмел стать на его пути к обогащению.
Вот уж в самом деле правы те, которые наш народ иначе, как быдло, не воспринимает. Согласно толковому словарю быдло - это рабочий скот, который бездумно идет туда, куда его гонит погонщик. Хоть даже на скотобойню.
А так оно и есть, такие, как Фургал, только на скотобойню и загонят. Потому что такие ничего создавать не могут, а могут только воровать, грабить и разрушать.
На чем он разбогател? На металлоломе! Откуда металлолом в Хабаровске в таких товарных количествах? Да после краха Советов, когда заводы были приватизированы, вся промышленность встала. И эффективные менеджеры эти заводы - станки, прочее оборудование пустили на распил, на металлолом.
Фургал - это олицеттворение 90-х, расхититель и разрушитель, тот самый, которые опустил Хабаровск на самое дно, оставив людей без возможности работать и кормить семьи. И эти люди теперь его защищают. Быдло - так и есть!
Все комментарии (29)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации