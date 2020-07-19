]]>
]]>
Главная В России Новости

Кадыров потребовал у Зеленского «подтвердить свои извинения»

12:23 19.07.2020
Фото со страницы Рамзана Кадырова в соцсети

Глава Чечни Рамзан Кадыров посмотрел очередной ответ Владимира Зеленского на вопрос о его оскорбительном видеоролике, который несколько лет назад он разместил в украинском юмористическом шоу. Зеленский указал, что «дело не в Кадырове» и что он приносит извинения, если фото задело чьи-либо религиозные чувства.

На днях этот видеоролик увидел Кадыров и  потребовал от президента Украины  подтвердить принесенные ранее извинения за видео, показанное в одном из шоу студии «Квартал 95». Речь идет об использовании кадров, на которых Кадыров плачет после молитвы, в юмористическом контексте.

Кадыров написал в своем Telegram-канале, что Зеленский, ранее признав свою вину и извинившись, начал «юлить и вилять». Глава Чечни потребовал, чтобы президент Украины определился с позицией и подтвердил свои извинения.

«Когда-то я знал Зеленского как человека, который, признав свою вину, имел честь извиниться. Это было достойно мужчины. Но только зачем теперь, после принятых извинений, пытаться изобразить из себя нечто, юлить, вилять, пытаться возвысить себя? Теперь же Вы, получив полномочия президента Украины, каждый раз придумываете новые версии извинений. Вам придётся твёрдо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то Вам придётся ответить передо мной не как перед главой республики, а как перед сыном Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, память которого Вы оскорбили!» - написал глава Чечни.

Ранее Зеленский в одном из интервью объяснил, что даже не знал об этом ролике, так как программу готовила другая редакторская группа студии «Квартал 95». «Там была какая-то нарезка видео, вообще не связанная с этим. И в эту нарезку попало видео, где плакал Рамзан Кадыров», — приводит слова президента Украины НТВ. Зеленский подчеркнул, что религия — это «болезненная тема», и извинился: «Перед всем мусульманским миром я за наших ребят хочу попросить прощения».

Темы: Владимир Зеленский, Рамзан Кадыров
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
19.07.2020, 18:47
Гость: уточнение

Махновцы - не украинцы, а малороссы. Как и сам Махно - интернационалисты. Он, кстати, украинским языком, который активно конструировали в Австро-Венгрии, не владел. Поэтому "лють" махновцев носила чисто классовый характер, и никакого особого отношения к горцам по сравнению с отношением к немцам, австровенграм, всяким, типа, украинским националистам(петлюровцам), гетьманцам и белым у них не было. Враги трудового народа.Точка. Потом и красным досталось, но те все-таки понимали азы политики."Хутко" перешли к непу. Да, а "бешеная украинская лють" обрушилась таки на бедных евреев. На открытом процессе по делу об убийстве Петлюры Е.Шварцбардом(если правильно фамилию написал) весь этот ужас примитивного антисемитизма просто поразил публику и присяжных. Шварцбард был оправдан по всем пунктам обвинения.А Махно в это время спокойно жил в Париже, преподавал тактику партизанской войны в Академии. Он же - не садист, а идейный борец с "коммунизмом". Когда умер, нашел последнее прибежище на известном кладбище парижских коммунаров Пер-Лашез. На надгробном памятнике высечено:"Здесь покоится русский коммунар Ф.И.О."
19.07.2020, 18:27
Гость: Товарищ Сухов

Ты правильно написал о себе, что ты - более ленивый, чем русские. И никого не знаешь. А берешься рассуждать о том, кто такие русские.
Я бы тебя поучил в этом вопросе. о учить дурака - только портить.
*
Да, и ник ты свой такой, - не бери. Ты же не чукча, а хохол позорный, сидишь без сала на зарплате как тролль.
19.07.2020, 17:36
Гость: Рубай их, хлопцы!

Чеченцы уже воевали в Украине. Дикая дивизия. 1919
Абреков здесь резали с невиданной яростью. Причины бешеной украинской люти были веские, так как белогвардейцы Деникина и Врангеля были в основном украинцы, ведь пополнение белогвардейских рядов происходило как раз с территорий где велись боевые действия, а это юг и центр Украины, а также Крым. Поэтому «беляки» были для махновцев в некотором роде «своими», чего не скажешь о кавказцах. Для махновцев они были чужаками, причем жестокими чужаками,
Все комментарии (20)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации