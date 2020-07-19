Кадыров потребовал у Зеленского «подтвердить свои извинения»

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Глава Чечни Рамзан Кадыров посмотрел очередной ответ Владимира Зеленского на вопрос о его оскорбительном видеоролике, который несколько лет назад он разместил в украинском юмористическом шоу. Зеленский указал, что «дело не в Кадырове» и что он приносит извинения, если фото задело чьи-либо религиозные чувства.

На днях этот видеоролик увидел Кадыров и потребовал от президента Украины подтвердить принесенные ранее извинения за видео, показанное в одном из шоу студии «Квартал 95». Речь идет об использовании кадров, на которых Кадыров плачет после молитвы, в юмористическом контексте.

Кадыров написал в своем Telegram-канале, что Зеленский, ранее признав свою вину и извинившись, начал «юлить и вилять». Глава Чечни потребовал, чтобы президент Украины определился с позицией и подтвердил свои извинения.

«Когда-то я знал Зеленского как человека, который, признав свою вину, имел честь извиниться. Это было достойно мужчины. Но только зачем теперь, после принятых извинений, пытаться изобразить из себя нечто, юлить, вилять, пытаться возвысить себя? Теперь же Вы, получив полномочия президента Украины, каждый раз придумываете новые версии извинений. Вам придётся твёрдо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то Вам придётся ответить передо мной не как перед главой республики, а как перед сыном Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, память которого Вы оскорбили!» - написал глава Чечни.

Ранее Зеленский в одном из интервью объяснил, что даже не знал об этом ролике, так как программу готовила другая редакторская группа студии «Квартал 95». «Там была какая-то нарезка видео, вообще не связанная с этим. И в эту нарезку попало видео, где плакал Рамзан Кадыров», — приводит слова президента Украины НТВ. Зеленский подчеркнул, что религия — это «болезненная тема», и извинился: «Перед всем мусульманским миром я за наших ребят хочу попросить прощения».