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Власти Москвы не увидели проблем с недопуском армянских фур в «Фуд Сити»

14:24 19.07.2020
Фото с сайта radiomayak.ru

Власти Москвы обсудили с послом Армении Варданом Тоганяном ситуацию вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок "Фуд Сити", никаких проблем нет, фуры с товарами заехали на рынок, сообщил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

"Я сейчас с послом говорил, никаких проблем нет, абрикосы все распродали, а на "Фуд Сити" сегодня три фуры зашло, никаких проблем у них нет", - приводит слова Немерюка РИА Новости.

Как ранее заявил глава дипмиссии Армении в РФ Вардан Тоганян, посольство Армении в России попросило московские власти разобраться в ситуации вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок "Фуд Сити" и с действиями сотрудников рынка в отношении армянских дипломатов. По его словам, накануне более 50 фур с армянской сельхозпродукцией "были блокированы" на территории рынка.

"Охрана предприятия направила их на отдельную площадку и заблокировала там, водители не имели возможность выйти и тем более передать груз. Им сказали, что армянские продукты не могут продаваться на территории рынка, и им предписали уехать",- сказал Тоганян.

По словам посла, эти грузовики и другие фуры - около 100 штук - которые направлялись к "Фуд Сити", "получилось перенаправить в район МКАД и на прилегающие территории". Он также отметил, что когда представители посольства Армении поехали в "Фуд Сити", чтобы встретиться с гражданами, их сначала провели в отдельную комнату, а затем выпроводили силой в сопровождении охраны с территории рынка.

Тоганян выразил  удивление, что на территории Москвы "создался некий национальный анклав", где "действуют законы иной страны".

"Фуд Сити" принадлежит компании "Киевская площадь", которая управляет активами бизнесменов Года Нисанова и Зараха Илиева - одних из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в Москве. Бизнесмены несколько лет подряд возглавляют составляемый журналом Forbes рейтинг российских рантье.

Темы: Азербайджан, Армения, Москва, Рыночная и палаточная торговля в России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
20.07.2020, 00:12
Гость: Контрразведчик

А почему оправдываются перед арами? Запретить импорт арского пойла в РФ и немедленно! Пусть сами жрут свои продукты у нас свои есть.
19.07.2020, 23:31
Гость: www

Надо армянским абрикосам отдельную колонку, как для Украины. Будем следить как армянские дипломаты московские рынки на уши ставят.
19.07.2020, 20:12
Гость: Они - хозяева

Они - хозяева
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