В столичном «Фуд Сити» отказались принимать на продажу абрикосы из Армении

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Оптовый продуктовый рынок «Фуд Сити» в Москве не принял на продажу армянские абрикосы.

По словам посла Армении в России Вардана Тоганяна, более 50 машин с армянской продукцией было изолировано в отстойник, убрано с торговых рядов, сообщает РБК.

Посольство стало разбираться в ситуации, уведомило о ней соответствующие ведомства и власти Москвы, также сотрудники дипмиссии посетили рынок, рассказал Тоганян. Администрация «Фуд Сити» не захотела выслушать представителей посольства, не стала говорить с ними, а «выпроводила силой», заявил он.

По словам посла, складывается впечатление, что «на территории России, в Москве есть юридические анклавы, где работают законы Азербайджана или выполняются капризы руководства Азербайджана».

Помочь соотечественникам решили живущие в столице и области армяне. Они выстроились за фруктами в огромную очередь. Как сообщают очевидцы, товар с фур был распродан за несколько часов.

«Мы разве допустим, чтобы труд наших фермеров пропал?» - цитирует Sputnik Армения одного из пользователей соцсетей.