22:45

Бизнесмен Евгений Пригожин доказал в суде, что сотрудники «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) пытались его оклеветать

В итоге, уверовавший в безнаказанность своих некомпетентных юристов, скандально известный блогер Алексей Навальный не смог спасти свой Фонд и был вынужден его ликвидировать.

Сегодня на своем YouTube-канале Навальный заявил о закрытии так называемого ФБК (признан иноагентом). Параллельно он попросил пользователей и подписчиков отправлять больше пожертвований, объяснив это многомиллионными долгами, которые он сам погасить якобы не в состоянии.

В данном случае особое внимание было направлено на судебный процесс ФБК с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным.

Осенью прошлого года Арбитражный суд Москвы постановил, что глава ФБК Алексей Навальный и Любовь Соболь разместили в Сети ложную информацию, порочащую репутацию компании ООО «Московский школьник». По решению суда блогер должен был удалить «расследование» про пищевой комбинат и выпустить опровержение. Общая сумма, которую должны были выплатить сотрудники ФБК, составила 88 миллионов рублей.

Все недоюристы ФБК продемонстрировали полное незнание российских законов, а также непонимание рисков, связанных с этим делом. Они выдавали себя за специалистов, а на деле оказались всего лишь дилетантами, проигравшими вчистую.

Глава ФБК решил поставить свое будущее на недоюристов, так как был полностью уверен, что сможет выйти сухим из воды, продолжая и дальше тиражировать ложную информацию и порочить репутацию Пригожина и его компании. Стоит отметить, что Навальный регулярно размещает «расследования», в которых он распространяет ложную информацию, дезинформируя пользователей. Однако ранее ему все сходило рук, так как никто не решался дать ему отпор в суде.

Напомним, Навальный уже давно стал проявлять интерес к Пригожину и его бизнесу. В 2019 году он решил прибегнуть к шантажу, угрожая предпринимателю повторными фейковыми вбросами о комбинате. Навальный хотел получить 300 миллионов рублей за прекращение информационной атаки. Впрочем, желанных денег он так и не получил. В итоге действия блогера привели к ликвидации ФБК.

Пригожин не поддался шантажу и не спустил Навальному все с рук. Вместо этого он призвал блогера к ответственности. Сотрудники ФБК, привыкшие к безнаказанности, полагали, что и в этот раз им все сойдет с рук, но не предусмотрели, что этот раз станет для них последним.

