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Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на выборах

13:18 21.07.2020
Государственная дума РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Государственная дума РФ © KM.RU, Илья Шабардин

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном, чтении разрешили проведение голосования на выборах и референдумах в течение трех дней. Об этом сообщил во вторник «Интерфакс».

За законопроект проголосовали 344 парламентария, против выступил 51 депутат. Согласно инициативе, решение о многодневном голосовании в Госдуму принимает Центризбирком, решения о многодневном голосовании в других ситуациях — избирательная комиссия, которая непосредственно организует выборы.

Проект закона был внесен в нижнюю палату парламента в 2012 году, его инициатор — занимавший на тот момент должность президента РФ Дмитрий Медведев.

Голосование по поправкам к Конституции РФ проводилось в течение недели. Ряд независимых наблюдателей критиковали эту норму, заявляя, что в такой ситуации сложнее обеспечить прозрачный процесс голосования.

Темы: Выборы в органы власти в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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21.07.2020, 20:01
Гость: Когда же

вы ... наедитесь?
21.07.2020, 18:11
Гость: ABCD

99.9% это вовсе не предел. Вспомните Чуровские 147% за ЕР или Забайкальский край в котором умудрилось проголосовать (за ЕР кончено) три миллиона из 690 тыс жителей. Так что минимум 120%! Минимум! на меньше они не согласны.
21.07.2020, 17:36
Гость: Предлагаю

совместить неделю выборов с новогодними праздниками. Будет прикольно.
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