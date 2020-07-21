Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на выборах

13:18

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном, чтении разрешили проведение голосования на выборах и референдумах в течение трех дней. Об этом сообщил во вторник «Интерфакс».

За законопроект проголосовали 344 парламентария, против выступил 51 депутат. Согласно инициативе, решение о многодневном голосовании в Госдуму принимает Центризбирком, решения о многодневном голосовании в других ситуациях — избирательная комиссия, которая непосредственно организует выборы.

Проект закона был внесен в нижнюю палату парламента в 2012 году, его инициатор — занимавший на тот момент должность президента РФ Дмитрий Медведев.

Голосование по поправкам к Конституции РФ проводилось в течение недели. Ряд независимых наблюдателей критиковали эту норму, заявляя, что в такой ситуации сложнее обеспечить прозрачный процесс голосования.