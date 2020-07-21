]]>
]]>
Главная В России Новости

Жители Хабаровска потребовали отставки врио губернатора Дегтярева

15:50 21.07.2020
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube

Сотни жителей человек пришли к зданию местного правительства в Хабаровске. Демонстранты требуют отставки назначенного накануне врио губернатора Михаила Дегтярева. Участники протестной акции скандируют лозунги «Позор ЛДПР» и «Дегтярева домой».

Трансляция с акции велась на странице в Instagram портала DVhab. На кадрах видно, как по улице города идет множество людей, выкрикивая различные лозунги. Глава города Сергей Кравчук призвал местных жителей прекратить протесты и заняться развитием Хабаровска.

Протесты в столице региона не стихают уже 11-й день подряд. Митинги начались сразу после задержания бывшего губернатора Сергея Фургала. Чиновника обвинили в причастности к убийствам предпринимателей в 2004 - 2005 годах. Фургалу также инкриминируют оказание давления на следствие. Днем ранее президент РФ Владимир Путин освободил Фургала от должности «в связи с утратой доверия».

Путин назначил врио губернатора Хабаровского края депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева. Сегодня политик прибыл в регион, пообещав дать пресс-конференцию. Однако Дегтярев отменил ее за несколько минут до начала брифинга, сославшись на сложную эпидемиологическую обстановку.

Темы: Хабаровск, Хабаровский край, Партия ЛДПР
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
21.07.2020, 20:21
Гость: :))

Хватит кормить Москвабад!
21.07.2020, 20:14
Гость: Чего сидишь?

Вставай первым, покажи пример.
21.07.2020, 19:56
Гость: Все просто

Сей натурал такой же русский, как я эфиоп. В России не говорят "В Украине", а говорят - "НА Украине". Это как в войну "засланных казачков" определяли по особенностям гвоздей набоек сапог... Видно, молодой ишо, не запомнил "как надо" и несет отсебятину.
Все комментарии (27)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации