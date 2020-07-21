Жители Хабаровска потребовали отставки врио губернатора Дегтярева

15:50

Сотни жителей человек пришли к зданию местного правительства в Хабаровске. Демонстранты требуют отставки назначенного накануне врио губернатора Михаила Дегтярева. Участники протестной акции скандируют лозунги «Позор ЛДПР» и «Дегтярева домой».

Трансляция с акции велась на странице в Instagram портала DVhab. На кадрах видно, как по улице города идет множество людей, выкрикивая различные лозунги. Глава города Сергей Кравчук призвал местных жителей прекратить протесты и заняться развитием Хабаровска.

Протесты в столице региона не стихают уже 11-й день подряд. Митинги начались сразу после задержания бывшего губернатора Сергея Фургала. Чиновника обвинили в причастности к убийствам предпринимателей в 2004 - 2005 годах. Фургалу также инкриминируют оказание давления на следствие. Днем ранее президент РФ Владимир Путин освободил Фургала от должности «в связи с утратой доверия».

Путин назначил врио губернатора Хабаровского края депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева. Сегодня политик прибыл в регион, пообещав дать пресс-конференцию. Однако Дегтярев отменил ее за несколько минут до начала брифинга, сославшись на сложную эпидемиологическую обстановку.