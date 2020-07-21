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Владимир Путин определил новые цели России на 10 лет

12:05 21.07.2020
© KM.RU, Стоп-кадры из видео
© KM.RU, Стоп-кадры из видео

Президент РФ Владимир Путин сегодня подписал указ «О национальных целях развития России на период до 2030 года». Документ уже размещен на сайте Кремля.

Первостепеными целями развития в данном указе названы:

- сохранение населения, здоровье и благополучие людей;

-возможности для самореализации и развития талантов;

- комфортная и безопасная среда для жизни;

- достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;

- цифровая трансформация.

Кроме того, в документе прописаны показатели, которых необходимо достигнуть к 2030 году. В частности, национальная цель «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» предполагает:

- обеспечение устойчивого роста численности населения;

- повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет;

- снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года

- увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70%.

Также Путин ожидает, что Россия войдет в число топ-10 ведущих стран мира по качеству общего образования и по объему научных исследований и разработок.

Ранее стало известно, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни граждан РФ составила 73,4 года, что стало историческим максимумом. В Минздраве России тогда связали рост этого показателя со значительным снижением смертности трудоспособного населения (мужчин в возрасте от 16 до 59 лет и женщин в возрасте от 16 до 54 лет).

Темы: Россия, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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21.07.2020, 15:05
Гость: 20 лет ля-ля да и 10 вдобавок!?

Четыре-то как дорулить ещё года,
Сумев избежать возмущенья народа? -
Об этом бы лучше подумать царьку,
Чем гнать собираться до гроба пургу!
21.07.2020, 15:01
Гость: кадет - все вместе встаем с колен

Хабаровск показал всю гнилостную сущность сегодняшней Правящей верхушки либерал-космополитов. Власть своим хамством, своей жадностью, своим цинизмом, своим лицемерием показала свое истинное лицо и отношение к стране и к народу. Люди ни единого голоса за ЕдРосов.
21.07.2020, 14:55
Гость: ...И последние новости:

- Вакцину от кумовства Президент пока не применял, - заявил журналистам Дмитрий Песков.
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