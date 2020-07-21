Владимир Путин определил новые цели России на 10 лет
Президент РФ Владимир Путин сегодня подписал указ «О национальных целях развития России на период до 2030 года». Документ уже размещен на сайте Кремля.
Первостепеными целями развития в данном указе названы:
- сохранение населения, здоровье и благополучие людей;
-возможности для самореализации и развития талантов;
- комфортная и безопасная среда для жизни;
- достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;
- цифровая трансформация.
Кроме того, в документе прописаны показатели, которых необходимо достигнуть к 2030 году. В частности, национальная цель «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» предполагает:
- обеспечение устойчивого роста численности населения;
- повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет;
- снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года
- увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70%.
Также Путин ожидает, что Россия войдет в число топ-10 ведущих стран мира по качеству общего образования и по объему научных исследований и разработок.
Ранее стало известно, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни граждан РФ составила 73,4 года, что стало историческим максимумом. В Минздраве России тогда связали рост этого показателя со значительным снижением смертности трудоспособного населения (мужчин в возрасте от 16 до 59 лет и женщин в возрасте от 16 до 54 лет).