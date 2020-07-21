Владимир Путин определил новые цели России на 10 лет

12:05

Президент РФ Владимир Путин сегодня подписал указ «О национальных целях развития России на период до 2030 года». Документ уже размещен на сайте Кремля.

Первостепеными целями развития в данном указе названы:

- сохранение населения, здоровье и благополучие людей;

-возможности для самореализации и развития талантов;

- комфортная и безопасная среда для жизни;

- достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;

- цифровая трансформация.

Кроме того, в документе прописаны показатели, которых необходимо достигнуть к 2030 году. В частности, национальная цель «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» предполагает:

- обеспечение устойчивого роста численности населения;

- повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет;

- снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года

- увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70%.

Также Путин ожидает, что Россия войдет в число топ-10 ведущих стран мира по качеству общего образования и по объему научных исследований и разработок.

Ранее стало известно, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни граждан РФ составила 73,4 года, что стало историческим максимумом. В Минздраве России тогда связали рост этого показателя со значительным снижением смертности трудоспособного населения (мужчин в возрасте от 16 до 59 лет и женщин в возрасте от 16 до 54 лет).