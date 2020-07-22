Минфин предложил поднять минимальную цену на водку до 238 рублей

15:50

Минфин РФ предложил повысить максимальную розничную цену (МРЦ) на водку, коньяк и другие ликероводочные изделия с 1 января 2021 года. Такой документ был опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

МРЦ на водку с января 2021 года может вырасти на 3,5% — до 238 рублей за бутылку в 0,5 л с текущих 230 рублей. Вместе с тем розничную цену на коньяк предлагается поднять на 3% — до 446 рублей за бутылку 0,5 л по сравнению с 433 рублями, которые установлены сейчас. А цена на бренди увеличится с 315 до 324 рублей.

Минимальные розничные цены вводят для того, чтобы бороться с контрафактной продукцией. Они устанавливаются для крепкого алкоголя, а также для игристых вин и шампанского. В России в настоящее время также действует минимальная розничная цена на шампанское в размере 164 рублей за 0,75 литра.