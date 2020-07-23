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Памфилова объяснила удаление опроса по многодневному голосованию

12:18 23.07.2020
Фото с сайта facebook.com
Фото с сайта facebook.com

Глава ЦИК Элла Памфилова объяснила исчезнование опроса в Twitter, где 93% участников проголосовали против многодневного голосования.  По ее словам, это связано с некомпетентностью сотрудников ведомства.

«Это просто неграмотность наших сотрудников, сделали глупость. Кто может вообще размещать в соцсетях какие-то опросы? Все опросы в соцсетях — это соревнование ботов, у кого больше ботов, тот и [побеждает]. Я сегодня дам распоряжение вообще все убрать, потому что глупость. Это нерепрезентативно», — приводит ее слова радиостанция «Говорит Москва».

На момент публикации материала подобный опрос также опубликован от Центризбиркома в соцсети «ВКонтакте». На вопрос «удобна ли процедура многодневного голосования» 91,96% (более 20 тысяч голосов) ответили отрицательно.

Ранее депутаты Госдумы приняли законопроект, который разрешает проводить голосование на выборах разных уровней в течение нескольких дней, но не более трех. Это нововведение было использовано на голосовании по поправкам в Конституцию РФ, которое проводилось с 25 июня по 1 июля. В Основной закон России было предложено внести более 200 изменений, ключевое из которых — «обнуление» президентских сроков Владимира Путина. Внесение поправок официально поддержали 77,92%.

Темы: Выборы в органы власти в России, Голосования и референдумы в мире, Центризбирком
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Комментарии читателей
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25.07.2020, 07:22
Гость: 34

Доярку на ферму
24.07.2020, 09:42
Гость: Полухохол

Власть обнаглела до изумления. Один раз прокатила многодневочка, терпите дальше и будет вам "счастье"! Им даже не нужно теперь знать мнение народа - источника власти, им достаточно знать что им самим нужно.
24.07.2020, 08:55
Гость: "Все опросы в соцсетях — это соревнование ботов"

Это же касается многодневных выборов через интернет.
Ударим автовыбором по разгильдяйству электората...
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