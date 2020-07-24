Полиция назвала число участников драки армян и азербайджанцев в Москве

19:08

В массовой драке с участием представителей армянской и азербайджанской общин в Москве, которая произошла поздно вечером 23 июля в Марьино, участвовали от 40 до 50 человек, сообщает РБК со ссылкой на источник в ГУ МВД по Москве.

Сообщения о драке стали поступать от жителей 23 июля в 22:29 мск, причем некоторые из очевидцев сообщали, что слышны выстрелы.

«Прибывшими на места сотрудниками полиции установлено, что на пересечении ул. Перерва и Перервинского бульвара между гражданами кавказской внешности в количестве около 40–50 человек произошел конфликт, переросший в драку», — рассказал собеседник издания.

На месте были задержаны и доставлены в полицию шестеро уроженцев Азербайджана и семеро уроженцев Армении. Один из участников драки 1986 года рождения получил резаную рану плеча, медицинскую помощь ему оказали с больнице, после чего он был допрошен полицейскими. По словам пострадавшего, ранение он получил в драке от неизвестного.

В официальном сообщении московской полиции говорится, что всего по итогам событий в Марьино были задержаны более 25 человек. Полицейские сообщили, что помимо драки, в которой был поврежден автомобиль одного из участников, также произошло ограбление кафе. Неизвестные, угрожая посетителям и персоналу, открыто похитили из кассы 50 тыс. руб.

«Московская полиция будет незамедлительно пресекать любые проявления групповых нарушений общественного порядка, привлекать правонарушителей к предусмотренной законом ответственности. Кроме того, в соответствии с миграционным законодательством Российской Федерации в отношении иностранных граждан могут быть приняты меры, связанные с установлением временного ограничения на въезд в Российскую Федерацию сроком на пять лет», — заявили в полиции.

МВД возбудило два уголовных дела — о хулиганстве (ст. 213 УК РФ) и разбое (ст. 162 УК).