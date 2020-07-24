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Полиция назвала число участников драки армян и азербайджанцев в Москве

19:08 24.07.2020
Стоп-кадр из видео

В массовой драке с участием представителей армянской и азербайджанской общин в Москве, которая произошла поздно вечером 23 июля в Марьино, участвовали от 40 до 50 человек, сообщает РБК со ссылкой на источник в ГУ МВД по Москве.

Сообщения о драке стали поступать от жителей 23 июля в 22:29 мск, причем некоторые из очевидцев сообщали, что слышны выстрелы.

«Прибывшими на места сотрудниками полиции установлено, что на пересечении ул. Перерва и Перервинского бульвара между гражданами кавказской внешности в количестве около 40–50 человек произошел конфликт, переросший в драку», — рассказал собеседник издания.

На месте были задержаны и доставлены в полицию шестеро уроженцев Азербайджана и семеро уроженцев Армении. Один из участников драки 1986 года рождения получил резаную рану плеча, медицинскую помощь ему оказали с больнице, после чего он был допрошен полицейскими. По словам пострадавшего, ранение он получил в драке от неизвестного.

В официальном сообщении московской полиции говорится, что всего по итогам событий в Марьино были задержаны более 25 человек. Полицейские сообщили, что помимо драки, в которой был поврежден автомобиль одного из участников, также произошло ограбление кафе. Неизвестные, угрожая посетителям и персоналу, открыто похитили из кассы 50 тыс. руб.

«Московская полиция будет незамедлительно пресекать любые проявления групповых нарушений общественного порядка, привлекать правонарушителей к предусмотренной законом ответственности. Кроме того, в соответствии с миграционным законодательством Российской Федерации в отношении иностранных граждан могут быть приняты меры, связанные с установлением временного ограничения на въезд в Российскую Федерацию сроком на пять лет», — заявили в полиции.

МВД возбудило два уголовных дела — о хулиганстве (ст. 213 УК РФ) и разбое (ст. 162 УК).

Темы: Азербайджан, Армения, Москва, Драки и групповые столкновения
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Комментарии читателей
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24.07.2020, 21:43
Гость: a

А по какому праву полиция вмешивается? Хозяева Москвы делят доход с аборигенов и решают свои национальные проблемы.
И пресловутым москвичам здесь делать нечего! Их не спрашивают. Нэ нравится - чэмодан, вокзал, Урюпинск.
24.07.2020, 21:41
Гость: охотник за бакланами

В азиатской столице, обычный передел.
Через армян, некто пытаются отжать Фуд-Сити и Садовод у азербайдажанских евреев.
24.07.2020, 21:30
Гость: www

Не дико, и не только в Вильнюсе. Уже давно вместо медведеи на улицах, Москва это стрельба из окон авто и групповые пляски где попало. Так что ни кого не удивит.
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