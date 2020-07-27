Уголовный кодекс может пополниться новой статьей

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МИД России совместно с Генпрокуратурой и Федеральной налоговой службой разработали проект введения новой статьи в Уголовный кодекс РФ - "Налоговое мошенничество".

Как сообщает РИА Новости, документ предполагает добавить статью 159 в раздел УК с налоговыми преступлениями.

Предполагается, что статья 159 УК РФ будет квалифицировать налоговое мошенничество как хищение путем обмана в особо крупном размере. Наказание за данное преступление предусматривает до 10 лет лишения свободы.

В СК РФ отметили, что пока вопрос о введенни данной статьи в Уголовный кодекс еще обсуждается.