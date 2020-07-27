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Уголовный кодекс может пополниться новой статьей

08:57 27.07.2020
Фото с сайта Pixabay.com

МИД России совместно с Генпрокуратурой и Федеральной налоговой службой разработали проект введения новой статьи в Уголовный кодекс РФ - "Налоговое мошенничество".

Как сообщает РИА Новости, документ предполагает добавить статью 159 в раздел УК с налоговыми преступлениями. 

Предполагается, что статья 159 УК РФ будет квалифицировать налоговое мошенничество как хищение путем обмана в особо крупном размере. Наказание за данное преступление предусматривает до 10 лет лишения свободы. 

В СК РФ отметили, что пока вопрос о введенни данной статьи в Уголовный кодекс еще обсуждается. 

Темы: Законотворческая деятельность в России, Генпрокуратура РФ, МВД России, Федеральная налоговая служба РФ
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Комментарии читателей
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27.07.2020, 13:56
Гость: stalker

Никакие ? Вы хоть раз судебные акты видели ? Там таких "ошибок" и "опечаток" уйма. И что-то никто за это судей с работы не гонит. А мы тут о простом договоре говорим.
27.07.2020, 13:08
Гость: майк

Ерунда это все, если никто не работает, пришли к нищете, а потом оружие.
Вектор как был, так и остался на трубе сидеть, стало убыточно, никакой адекватной политики подъема производства, печать бумаги-инфляция обнищание
27.07.2020, 12:33
Гость: Mr Bean

Никакие "ошибки" и/или "опечатки" в контрактах и прочих договорах НЕ ДОПУСТИМЫ. Сделал "опечатку", - отвечай. Все справедливо.
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