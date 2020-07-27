Минпросвещения не будет вводить дистанционное обучение в школах

15:18

Минпросвещения не планирует вводить дистанционное обучение в школах, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление главы ведомства Сергея Кравцова.

По его словам, с первого сентября в школах начнется обучение в традиционной классической форме. При этом за счет дистанционного обучения для учителей и школьников будут организованы за счет дистанционного обучения.

По словам Кравцова, в начале учебного года для школьников будет проведена диагностика знаний, чтобы "выявить дефицит в знаниях и оказать методическую помощь". Он уточнил, что за эту работу не будут выставляться оценки, в "министерстве хотят понять реальную картину уровня знаний детей", для того, чтобы устранить возможные пробелы в образовании.

Кравцов также подтвердил, что в школах будут организованы традиционные линейки.

Он также напомнил, что с 1 сентября по 5 тыс. рублей дополнительно будут выплачивать классным руководителям, при этом никакие другие выплаты отменены не будут. Кроме того, начальные школы будут обеспечивать горячим питанием.