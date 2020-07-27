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Минпросвещения не будет вводить дистанционное обучение в школах

15:18 27.07.2020
© KM.RU, Наталья Ступникова

Минпросвещения не планирует вводить дистанционное обучение в школах, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление главы ведомства Сергея Кравцова.

По его словам, с первого сентября в школах начнется обучение в традиционной классической форме. При этом за счет дистанционного обучения для учителей и школьников будут организованы за счет дистанционного обучения. 

По словам Кравцова, в начале учебного года для школьников будет проведена диагностика знаний, чтобы "выявить дефицит в знаниях и оказать методическую помощь". Он уточнил, что за эту работу не будут выставляться оценки, в "министерстве хотят понять реальную картину уровня знаний детей", для того, чтобы устранить возможные пробелы в образовании. 

Кравцов также подтвердил, что в школах будут организованы традиционные линейки. 

Он также напомнил, что с 1 сентября по 5 тыс. рублей дополнительно будут выплачивать классным руководителям, при этом никакие другие выплаты отменены не будут. Кроме того, начальные школы будут обеспечивать горячим питанием.

Темы: Школьное образование в России
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Комментарии читателей
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27.07.2020, 19:57
Гость: Закусывать не пробовали?

При этом за счет дистанционного обучения для учителей и школьников будут организованы за счет дистанционного обучения. ?????
27.07.2020, 16:06
Гость: gvozd

"дефицит в знаниях" - особенно повеселило..
школа давно не дает никаких знаний - это институт Государственного зомбирования.
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