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Главный дорожник Северной Осетии попал под следствие из-за постройки моста

17:25 27.07.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин

В Северной Осетии против председателя комитета дорожного хозяйства возбудили уголовное дело из-за нецелевого расходования 566,7 млн рублей из федерального бюджета. Ему вменяют в вину, что он оплатил работы по строительству нового моста, тогда как деньги выдавались на реконструкцию старого мостового перехода.

«В отношении 51-летнего председателя комитета дорожного хозяйства республики возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 285.1. УК РФ («Нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере»)», — цитирует Pasmi сообщие следственного управления СКР по республике Северная Осетия — Алания.

В следкоме пояснили, что в 2019 году регион получил средства в рамках госпрограммы на реконструкцию мостового перехода через реку Урух на 77-м км автомобильной дороги Владикавказ — Ардон — Чикола — Лескен 2. Но проверка показала, что деньги были потрачены на оплату работ по строительству нового мостового перехода.

В результате основная задача была не выполнена, но казенные средства уже потрачены.

Темы: Северная Осетия, Борьба с коррупцией в России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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27.07.2020, 20:36
Гость: Гость

Я что-то не понял. Если он на те же деньги вместо ремонта построил новый мост, то молодец. А, если построил мост себе на дачу, то преступник.
27.07.2020, 20:07
Гость: stalker

Нецелевое использование средств. Человек добро людям сделал, а теперь за это поплатится. А может быть старый мостовой переход находился в таком состоянии, что его его реконструкция была бессмысленной ? Тогда строительство нового перехода было вполне оправданным.
27.07.2020, 19:11
Гость: ДМБ

Видишь суслика? - Нет - И я не вижу. А он есть.
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