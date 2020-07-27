Главный дорожник Северной Осетии попал под следствие из-за постройки моста

17:25

В Северной Осетии против председателя комитета дорожного хозяйства возбудили уголовное дело из-за нецелевого расходования 566,7 млн рублей из федерального бюджета. Ему вменяют в вину, что он оплатил работы по строительству нового моста, тогда как деньги выдавались на реконструкцию старого мостового перехода.

«В отношении 51-летнего председателя комитета дорожного хозяйства республики возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 285.1. УК РФ («Нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере»)», — цитирует Pasmi сообщие следственного управления СКР по республике Северная Осетия — Алания.

В следкоме пояснили, что в 2019 году регион получил средства в рамках госпрограммы на реконструкцию мостового перехода через реку Урух на 77-м км автомобильной дороги Владикавказ — Ардон — Чикола — Лескен 2. Но проверка показала, что деньги были потрачены на оплату работ по строительству нового мостового перехода.

В результате основная задача была не выполнена, но казенные средства уже потрачены.