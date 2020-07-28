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МИД анонсировал расширение списка стран для выезда

15:06 28.07.2020
Здание МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Здание МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин

В ближайшие недели Россия рассчитывает возобновить авиасообщение еще с рядом стран. Об этом во вторник заявил и. о. заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Денис Микерин.

По словам представителя ведомства, двустороннее движение запускается «по мере достижения договоренностей». «Сейчас настала очередь Великобритании, Турции и Танзании. Я думаю, что со временем, в течение дней, недель, мы выйдем на более широкий список», — сказал Микерин.

Как пишут СМИ, предполагается, что следующими направлениями, с которыми возобновится авиасообщение, могут стать Южная Корея и Мальдивы.

На данный момент Россия договорилась о возобновлении перелетов с тремя странами: Великобританией, Танзанией и Турцией. По первому направлению россияне смогут улететь только в Лондон. По прилете туристы должны будут соблюсти двухнедельный карантин. В Танзании российские туристы смогут посетить архипелаг Занзибар. Эти направления откроются для них с 1 августа.

Темы: Россия, Авиасообщение в мире, Авиасообщение в России, Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
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28.07.2020, 22:06
Гость: Открывайте Египет

Ага. Пока Вовочка туда не влезет с военной базой на границе с Ливией - "не дождетесь!" (с)В.Путин
28.07.2020, 22:04
Гость: C таким же

успехом можно разрешить отдыхать в Вануату и острове Бора-Бора.
У наших граждан "среднего класса" имени Вовы даже на билет в один конец не хватит.
28.07.2020, 20:16
Гость: Сермяжный

Видимо в Занзибаре кто-то из короедов свои бабки скирдует....
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