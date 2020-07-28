МИД анонсировал расширение списка стран для выезда

15:06

В ближайшие недели Россия рассчитывает возобновить авиасообщение еще с рядом стран. Об этом во вторник заявил и. о. заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Денис Микерин.

По словам представителя ведомства, двустороннее движение запускается «по мере достижения договоренностей». «Сейчас настала очередь Великобритании, Турции и Танзании. Я думаю, что со временем, в течение дней, недель, мы выйдем на более широкий список», — сказал Микерин.

Как пишут СМИ, предполагается, что следующими направлениями, с которыми возобновится авиасообщение, могут стать Южная Корея и Мальдивы.

На данный момент Россия договорилась о возобновлении перелетов с тремя странами: Великобританией, Танзанией и Турцией. По первому направлению россияне смогут улететь только в Лондон. По прилете туристы должны будут соблюсти двухнедельный карантин. В Танзании российские туристы смогут посетить архипелаг Занзибар. Эти направления откроются для них с 1 августа.