Сбербанк объявил о получении контроля над Rambler Group

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Сбербанк объявил о выкупе у Rambler Group казначейской доли в размере 6,95%, ранее выкупленной группой у финансового инвестора Era Capital. В заявлении организации, говорится, что еще 1,5% она приобретет у компании A&NN Александра Мамута, второго акционера Rambler Group. В итоге доля Сбербанка в капитале группы увеличится до 55%, пишет РБК.

«Привлечение дополнительного финансирования, а также усиление синергий со Сбербанком позволит нам агрессивнее наращивать рыночные доли всех наших проектов»,— заявил глава Rambler Group Рафаэль Абрамян. По словам гендиректора, после сделки со Сбербанком платящая аудитория Okko выросла в три раза, а аудитория медиасервисов Rambler&Co возросла на 20%, в марте 2020 года она достигла 66 миллионов человек.

В 2019 году совокупная выручка всех российских видеосервисов выросла на 46% до 16,7 миллиарда рублей. Okko – второй по величине онлайн-кинотеатр, его доля в 2019-м составила 22%. У лидера рынка – видеосервиса Ivi – 37%.

Весной прошлого года Сбербанк объявил об инвестициях в капитал Rambler Group в обмен на 46,5% холдинга. Их размер не уточняли, но СМИ писали, что речь идет о 9–11 миллиардах рублей. Доли акционеров Rambler — структуры Мамута и Era Capital Екатерины Лапшиной — должны были уменьшиться до 46,5 и 7% соответственно. Сделка была закрыта год назад, но затем Era Capital вышла из капитала Rambler Group.