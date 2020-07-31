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В Кремле оценили влияние задержания россиян на союз с Белоруссией

14:00 31.07.2020
Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев
Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев

Кремль считает, что инцидент с задержанием 33 россиян в Белоруссии, которых в Минске называют бойцами частной военной компании (ЧВК) Вагнера, «не совсем укладывается в параметры союзнических отношений». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, дали ли трещину союзнические отношения двух стран после инцидента.

«Ну, безусловно, безосновательное задержание российских граждан, причем 33 граждан, не совсем укладывается в параметры союзнических отношений. Именно поэтому мы надеемся, что в ближайшее время инцидент будет разъяснен», — цитирует его РБК.

Песков также отметил, что в Кремле рассчитывают на освобождение задержанных лиц в ближайшее время. 

«Мы надеемся, и даже убеждены, что в самое ближайшее время наши белорусские коллеги разберутся с этим инцидентом и отпустят российских граждан», - говорит пресс-секретарь. По его словам, задержанные на самом деле являются сотрудниками частного охранного предприятия (ЧОП).

Песков подчеркнул, что у россиян не было при себе ничего противозаконного и они не совершали никаких противозаконных действий.

Темы: Россия, Белоруссия, Внутриполитическая ситуация в Белоруссии, Отношения России и Белоруссии
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Комментарии читателей
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31.07.2020, 20:58
Гость: Астолоп

333 белорусских боевика в тактической форме? Это, если только таджикских гастарбайтеров прод белорусов гримировать.
31.07.2020, 20:22
Гость: Может и так,

но они, прежде всего, граждане России.
31.07.2020, 19:54
Гость: Неравнодушный

Продался Лукашенко. Думает Запад ему это зачтёт. А виноват не он,а наше головотяпство и глупость и ничем не оправданное доверие к "братьям".
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