В Кремле оценили влияние задержания россиян на союз с Белоруссией

14:00

Кремль считает, что инцидент с задержанием 33 россиян в Белоруссии, которых в Минске называют бойцами частной военной компании (ЧВК) Вагнера, «не совсем укладывается в параметры союзнических отношений». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, дали ли трещину союзнические отношения двух стран после инцидента.

«Ну, безусловно, безосновательное задержание российских граждан, причем 33 граждан, не совсем укладывается в параметры союзнических отношений. Именно поэтому мы надеемся, что в ближайшее время инцидент будет разъяснен», — цитирует его РБК.

Песков также отметил, что в Кремле рассчитывают на освобождение задержанных лиц в ближайшее время.

«Мы надеемся, и даже убеждены, что в самое ближайшее время наши белорусские коллеги разберутся с этим инцидентом и отпустят российских граждан», - говорит пресс-секретарь. По его словам, задержанные на самом деле являются сотрудниками частного охранного предприятия (ЧОП).

Песков подчеркнул, что у россиян не было при себе ничего противозаконного и они не совершали никаких противозаконных действий.