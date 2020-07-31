Банки хотят списывать деньги с неактивных счетов россиян

13:39

Российские банки хотят получить право списывать деньги со счетов клиентов, если они не выходят на связь и обновить сведения о них невозможно, пишет РИА Новости со ссылкой на директора департамента финансового мониторинга "Абсолют-банка" Александр Поляков.

Отмечается, что именно "Абсолют-банк" готовит соответствующий документ. В частности банки настаивают на праве списания денег с клиентских счетов за ведение счета и платежей по кредитам.

Согласно российскому законодательству, банки обязаны обновлять идентификационные данные своих клиентов, такие как паспорт, наличие судебных решений, как минимум раз в год. Если информация устарела, банк должен связаться с клиентом и до обновления данных все транзакции приостанавливаются.

В результате у тех, кто клиентов, что не выходят на связь с банком, копятся штрафы и неустойки, а кредитные организации не получают причитающиеся им средства и не могут предотвратить мошенничество с подобными "спящими счетами".

Ининциативу "Абсолют-банка" поддержали в ЮниКредит Банке, РСХБ и Росбанке. В Центробанке агентству сообщили, что пока к ним такой документ не поступал.