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Банки хотят списывать деньги с неактивных счетов россиян

13:39 31.07.2020
Банковские карты
Фото © KM.RU, Илья Шабардин

Российские банки хотят получить право списывать деньги со счетов клиентов, если они не выходят на связь и обновить сведения о них невозможно, пишет РИА Новости со ссылкой на директора департамента финансового мониторинга "Абсолют-банка" Александр Поляков.

Отмечается, что именно "Абсолют-банк" готовит соответствующий документ. В частности банки настаивают на праве списания денег с клиентских счетов за ведение счета и платежей по кредитам.

Согласно российскому законодательству, банки обязаны обновлять идентификационные данные своих клиентов, такие как паспорт, наличие судебных решений, как минимум раз в год. Если информация устарела, банк должен связаться с клиентом и до обновления данных все транзакции приостанавливаются.

В результате у тех, кто клиентов, что не выходят на связь с банком, копятся штрафы и неустойки, а кредитные организации не получают причитающиеся им средства и не могут предотвратить мошенничество с подобными "спящими счетами".

Ининциативу "Абсолют-банка" поддержали в ЮниКредит Банке, РСХБ и Росбанке. В Центробанке агентству сообщили, что пока к ним такой документ не поступал.

Темы: Банки в России, Банковское обслуживание населения в России
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Комментарии читателей
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31.07.2020, 19:51
Гость: Это же грабёж ...

То есть, спишут деньги, а на вопрос где они - скажут что: "Мы хотели уточнить ваши данные по телефону, но не дозвонились".
31.07.2020, 18:20
Гость: Похоже, что с информацией

Сами журналисты и сами ещё не знакомы точно. В Центробанке сообщили, что пока к ним такой документ не поступал. Но где-то кто-то с кем-то выпивал и ему на ухо шепнули.
31.07.2020, 18:17
Гость: Вперёд к победе блатного капитализьма!

Путинские банки надёжнее консервных банок, доверяйте им все деньги до копейки.... Путин, это надёжно и также незыблемо, как пенсионный возраст..,,
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