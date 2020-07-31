]]>
]]>
Главная В России Новости

Восемь человек погибли при столкновении микроавтобуса и «КамАЗа» в Крыму

09:01 31.07.2020
ДТП микроавтобуса с Камаз
Скриншот с YouTube

Восемь человек погибли, четверо получили различные травмы в результате ДТП в Крыму. Как пишет "Интерфакс", микроавтобус Mercedes Sprinter врезался во впереди идущий грузовик на трассе в Крыму.

Сигнал об аварии поступил в 05:15 по московскому времени. По предварительной информации, двигавшийся из Краснодара в сторону Симферополя микроавтобус с 15 пассажирами врезался в "КамАЗ" с прицепом. На месте работают 35 представителей экстренных служб с привлечением 16 единиц техники.

В результате столкновения микроавтобуса с грузовиком погибли восемь человек. Четверо человек пострадали, включая двух детей. По предварительным данным, водитель микроавтобуса, уснув за рулем, допустил столкновение со впереди идущим грузовиком.

По данным агентства, водитель был трезв, но не соблюдал режим труда и отдыха.

Темы: Крым, Дорожно-транспортные происшествия, ДТП
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
31.07.2020, 11:38
Гость: Сердечник

интересно, пассажиры хоть иногда интересуются состоянием водителя перед выездом и останавливали его, если видели что он явно клюет носом?
31.07.2020, 11:32
Гость: алекс

Пристёгиваться надо даже в автобусах,но у нас не принято,а всё таки надо!
31.07.2020, 10:51
Гость: личный опыт

пока за такое расстреливать не начнут, ничего не изменится.
Все комментарии (4)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации