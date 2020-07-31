Восемь человек погибли при столкновении микроавтобуса и «КамАЗа» в Крыму

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Восемь человек погибли, четверо получили различные травмы в результате ДТП в Крыму. Как пишет "Интерфакс", микроавтобус Mercedes Sprinter врезался во впереди идущий грузовик на трассе в Крыму.

Сигнал об аварии поступил в 05:15 по московскому времени. По предварительной информации, двигавшийся из Краснодара в сторону Симферополя микроавтобус с 15 пассажирами врезался в "КамАЗ" с прицепом. На месте работают 35 представителей экстренных служб с привлечением 16 единиц техники.

В результате столкновения микроавтобуса с грузовиком погибли восемь человек. Четверо человек пострадали, включая двух детей. По предварительным данным, водитель микроавтобуса, уснув за рулем, допустил столкновение со впереди идущим грузовиком.

По данным агентства, водитель был трезв, но не соблюдал режим труда и отдыха.